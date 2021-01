iOS 14, disegnare sulle immagini e prendere appunti in Note

Giacomo Martiradonna,

Aggiornamento del 5 gennaio 2021

Disegnare sulle immagini e prendere appunti nell’app Note a partire da iOS 11 in poi è davvero semplicissimo. Merito delle novità introdotte da Apple nel corso degli anni, e soprattutto del Drag&Drop.

Note ha fatto dei passi da gigante rispetto alle versioni precedenti e, nel corso del tempo, ha introdotto disegni ed elenchi puntati, collaborazione tra più utenti, integrazione con le altre applicazioni, supporto a molti tipi di contenuti, il trascinamento dei file da altre app e perfino il riconoscimento OCR del testo che funziona in modo del tutto automatico e trasparente all’utente.

Disegnare su un’Immagine

Per prendere appunti su un’immagine in Note, per prima cosa occorre importarne una; cosa che potete fare in 3 modi:

Trascinandola col Drag&Drop da un’altra nota o app, da una pagina di Safari, da un’app fotografica, un’anteprima dello screenshot e praticamente da ovunque.

Col Copia Incolla (pressione lunga su un’immagine, e selezionate ‘Copia’)

Con l’importazione dal Rullino (icona fotocamera in basso e selezionando “Scegli foto o video”)

A quel punto, l’immagine verrà automaticamente ingrandita per occupare tutto lo spazio disponibile nella nota; dopodiché basta un tocco del dito o di Apple Pencil per iniziare a scriverci sopra con la funzione Markup (icona matita in fondo)

Potete scrivere su PDF e file di immagine, e avete sempre a disposizione un numero illimitato di annullamenti in caso di errore.

Righe o Quadretti

All’interno di Impostazioni → Note → Linee o Griglie c’è una feature un po’ nascosta in che consente di abilitare righe e quadretti come su un quaderno cartaceo. Di default, la pagina è vuota, ma è possibile scegliere tra tre diversi tipi di linea e tra altrettanti stili di griglia caratterizzati da varie distanze tra linee o aree di ogni quadrato.