Anche il tuo smartphone Android ha una data di scadenza: ecco come scoprirla

La cosiddetta data di fine vita di uno smartphone Android coincide con il giorno in cui il produttore interrompe la distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza. È un appuntamento che pochissimi utenti conoscono per il proprio modello, eppure determina quanto a lungo il telefono potrà essere usato senza correre rischi.

A differenza di quanto avviene con iPhone, nel mondo Android non esiste una politica di aggiornamento unica: Google sviluppa il sistema operativo, ma è poi ogni singolo marchio – Samsung, Xiaomi, OnePlus e così via – a decidere se e per quanto tempo supportare un determinato dispositivo.

Android, come conoscere la data di scadenza dello smartphone

Conviene distinguere due categorie di aggiornamenti. Le nuove versioni di Android portano funzioni, modifiche estetiche e migliorie, e quando smettono di arrivare alcune app più recenti possono col tempo non funzionare più o girare senza le ultime novità. Gli aggiornamenti di sicurezza sono invece la voce più delicata, perché correggono le vulnerabilità che un malintenzionato potrebbe sfruttare per entrare nel telefono.

Quando questi ultimi si interrompono, il dispositivo non diventa subito inutilizzabile, ma si trasforma in un bersaglio progressivamente più esposto, soprattutto se viene usato per home banking, acquisti o gestione di dati sensibili.

La buona notizia è che le finestre di supporto si sono allungate parecchio. A spingere in questa direzione ha contribuito anche il regolamento europeo Ecodesign (ESPR), in vigore dal giugno 2025, che impone almeno cinque anni di aggiornamenti dopo il ritiro dal mercato del modello: una norma che vale a pieno titolo anche in Italia. Oggi Google Pixel e Samsung guidano la classifica con sette anni di supporto sui modelli di fascia alta (dal Pixel 6 e dal Galaxy S24 in poi), mentre OnePlus e Xiaomi si attestano sui quattro o cinque anni per i prodotti premium, con cifre più basse per la fascia media ed economica.

Per scoprire quando scadrà il proprio telefono il primo passo è individuare marca e modello esatti, leggibili in Impostazioni alla voce Informazioni sul telefono. A quel punto il riferimento più affidabile è il sito endoflife.date, che raccoglie per ciascun produttore le tabelle con le date precise oltre le quali non verranno più rilasciate patch. In alternativa basta una ricerca con il nome del modello accompagnato da espressioni come fine supporto software.

Un indizio veloce arriva anche dal livello della patch di sicurezza, indicato sempre nelle impostazioni: se la data risale a più di tre o sei mesi prima, è il primo segnale che qualcosa potrebbe essersi fermato. Chi invece sta per cambiare dispositivo farebbe bene a considerare la durata del supporto come una vera voce di spesa, perché un telefono aggiornato a lungo finisce per costare meno nel tempo, anche quando il prezzo iniziale è più alto.