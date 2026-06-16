WhatsApp e l'immagine del profilo: perché conviene rivedere subito questa impostazione

Un’analisi sulla sicurezza dell’app, condotta a cavallo tra fine 2025 e inizio 2026, ha messo in luce un aspetto spesso trascurato: il rischio maggiore non riguarda i messaggi, ma le informazioni esposte del profilo, a partire dalla foto. Elementi che sembrano dettagli innocui, come l’immagine, la sezione Info e l’ultimo accesso, possono trasformarsi in strumenti preziosi per attività di profilazione di massa e raccolta automatizzata di dati.

Il nodo sta nelle impostazioni predefinite. Nella configurazione più permissiva, la foto profilo può essere vista da chiunque possieda il tuo numero di telefono, anche se non è tra i tuoi contatti. Questo significa che un database di numeri, raccolto legittimamente o acquisito in modo fraudolento, può essere usato per associare automaticamente un volto a ciascun numero, costruendo profili dettagliati delle persone senza il loro consenso.

WhatsApp: perché bisogna cambiare l’immagine

La buona notizia è che non serve rinunciare alle funzioni dell’app né cambiare abitudini: basta intervenire su poche impostazioni di visibilità. WhatsApp permette di limitare chi può vedere la foto profilo scegliendo, ad esempio, di mostrarla solo ai propri contatti invece che a tutti. La stessa logica si applica alla sezione Info e all’ultimo accesso, i tre elementi indicati come il punto di intervento più immediato per ridurre la propria esposizione.

In pratica, il percorso è semplice e si trova nelle impostazioni di privacy dell’app, dove per ciascuna voce si può scegliere tra Tutti, I miei contatti o Nessuno. Passare la foto profilo da Tutti a I miei contatti è un’operazione di pochi secondi che taglia fuori chi conosce solo il numero, riducendo la possibilità che l’immagine venga agganciata e archiviata da estranei.

Va però evitato un equivoco diffuso. Limitare la visibilità del profilo non significa che le conversazioni fossero a rischio: i messaggi restano protetti dalla crittografia end-to-end, e nemmeno Meta può leggerli. Il problema riguarda i dati pubblicamente accessibili, non il contenuto delle chat, ed è proprio per questo che la soluzione passa dalle impostazioni di visibilità e non da allarmismi sulla sicurezza dei messaggi.

Più in generale, è una buona abitudine rivedere ogni tanto le impostazioni di privacy delle app che usiamo di più, perché le configurazioni predefinite tendono a privilegiare la condivisione. Dedicare qualche minuto a decidere chi può vedere cosa, sul proprio profilo WhatsApp come altrove, è uno di quei piccoli accorgimenti che riducono in modo concreto l’impronta digitale che lasciamo in giro.