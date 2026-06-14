È passato da 1598 euro a 257 euro: il best seller che tutti vogliono è in svendita

Il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G è sceso da circa 1.598 euro del listino di lancio a circa 257 euro nella versione ricondizionata (2026). Lo smartphone, presentato a febbraio 2020 come fiore all’occhiello della serie Galaxy S20, continua a figurare ai vertici delle vendite nel canale del ricondizionato, dove il prezzo è crollato di oltre l’80 per cento rispetto al nuovo di sei anni fa.

La cifra di partenza spiega molto di quel crollo. L’S20 Ultra fu uno dei primi telefoni a sfondare la soglia dei 1.300 euro nella configurazione base, arrivando vicino ai 1.600 nelle varianti con più memoria — la sola a essere venduta anche con 16 GB di RAM tra i tre modelli della gamma. Un prezzo che all’epoca fece discutere, e che oggi rende il ricondizionato uno degli affari più appariscenti per ampiezza dello sconto.

La svendita con il top di gamma che tutti volevano

Sul piano tecnico l’apparecchio regge ancora. Monta un display Amoled da 6,9 pollici a risoluzione QuadHD+ con frequenza a 120 Hz, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45 W e wireless, processore Exynos 990 e 12 GB di RAM nella versione base. Il comparto fotografico era il vero argomento di vendita: sensore principale da 108 megapixel, quad-camera, video in 8K e uno zoom che combinando ottico e digitale arrivava al famoso 100x.

Proprio lo zoom merita una precisazione che le schede di vendita tendono a saltare. Il 100x funzionava bene soprattutto come dimostrazione delle capacità tecnologiche di Samsung; nell’uso reale dava risultati validi solo in condizioni ottimali — luce abbondante, mano ferma o treppiede — mentre i livelli intermedi, intorno al 4x e al 30x, erano quelli davvero sfruttabili. Comprarlo oggi inseguendo il 100x significa pagare per un numero più che per una funzione quotidiana.

I limiti noti del modello restano quelli del 2020: autonomia non eccezionale per la batteria pur capiente, tendenza a scaldarsi sotto carico, e l’impossibilità di tenere attive insieme la massima risoluzione WQHD+ e i 120 Hz, che obbligano a scegliere tra definizione e fluidità.

Il dettaglio che cambia la valutazione dell’acquisto è laterale al prezzo: il ricondizionato venduto da operatori specializzati arriva spesso con 36 mesi di garanzia, contro i 24 di legge sul nuovo. Per un telefono di sei anni fa, è una copertura che si spinge fin quasi al 2029.

Resta una variabile che il cartellino non dice. L’S20 Ultra ha ricevuto Android fino alla versione 13, e Samsung ha chiuso da tempo il ciclo degli aggiornamenti maggiori: chi lo prende oggi compra un hardware ancora capace, ma un software che non avanzerà più.