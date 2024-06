L'AI di Apple è realtà! Si chiama Apple Intelligence: ecco cosa potrà fare

Durante la WWDC 2024, Apple ha svelato la sua nuova strategia per l’intelligenza artificiale, chiamata “Apple Intelligence“. Questa suite di funzionalità AI è progettata per essere potente, intuitiva, integrata, personale e privata, disponibile su iPhone, iPad e Mac.

Caratteristiche di Apple Intelligence

Vediamo le principali applicazioni pratiche di Apple Intelligence:

Notifiche Personalizzate

Apple Intelligence utilizza modelli generativi per dare priorità alle notifiche in base alle preferenze personali dell’utente. Questo permette di ricevere le notifiche più rilevanti in modo tempestivo, migliorando la gestione delle comunicazioni.

Strumenti di Scrittura Generativi

Questi strumenti aiutano a creare testi in modo efficiente all’interno delle app. Ad esempio, Apple Intelligence può leggere un’email e suggerire risposte appropriate, trovare contatti correlati e recuperare file pertinenti, semplificando le attività quotidiane.

Generazione di Immagini

Gli utenti possono creare immagini cartoon personalizzate dei contatti della rubrica e inviarle tramite l’app Messaggi, rendendo le comunicazioni più divertenti e coinvolgenti.

Siri Potenziato dall’AI

Apple ha anche presentato una nuova versione di Siri, potenziata da Apple Intelligence. Questa versione è più naturale e contestuale, con una nuova interfaccia utente che mostra le risposte in carte dettagliate. Siri può ora comprendere il contesto e prendere azioni in-app, rendendo l’assistente virtuale ancora più utile e integrato nelle attività quotidiane.

Tecnologia e Privacy

Apple Intelligence si basa su modelli di intelligenza artificiale sia sul dispositivo che sul server. I modelli sul dispositivo sono compatibili con i chip A17 Pro degli iPhone 15 Pro e con i Mac e gli iPad dotati di Apple Silicon M1 e successivi. Inoltre, Apple ha introdotto l’infrastruttura server chiamata “Private Cloud Compute” per eseguire modelli AI più sofisticati senza compromettere la privacy degli utenti. I dati non vengono mai memorizzati o resi accessibili ad Apple, garantendo che le informazioni personali rimangano protette.

L’introduzione di Apple Intelligence segna un significativo passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi Apple. Le nuove funzionalità AI promettono di migliorare l’efficienza, la produttività e l’esperienza utente complessiva su iPhone, iPad e Mac. Apple Intelligence sarà disponibile con i prossimi aggiornamenti software per tutti i dispositivi compatibili.