NordVPN lancia l'app ufficiale per Apple TV

NordVPN, uno dei leader nel settore delle reti private virtuali (VPN), ha recentemente annunciato una novità significativa per gli utenti di Apple TV: la disponibilità della sua app con supporto nativo per tvOS 17. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante per gli utenti che desiderano accedere ai servizi di NordVPN direttamente dal loro dispositivo Apple TV.

NordVPN su Apple TV: una nuova era di connettività e sicurezza

Fino ad ora, gli utenti di NordVPN dovevano installare la VPN sul proprio router Wi-Fi per utilizzarla con la loro Apple TV. Tuttavia, a partire da lunedì, l’app NordVPN è ora disponibile direttamente su tvOS 17, offrendo un’esperienza utente più fluida e integrata.

L’uso di una VPN su un dispositivo tvOS offre diversi vantaggi significativi:

Accesso ai contenuti durante i viaggi: Per gli utenti che viaggiano all’estero, NordVPN permette di impostare la VPN sul proprio paese d’origine, consentendo l’accesso ai propri abbonamenti legittimi anche quando si è lontani da casa. Prevenzione delle limitazioni ISP: Alcuni fornitori di servizi Internet (ISP) possono limitare la velocità di connessione in base all’attività online. Utilizzando NordVPN, gli utenti possono nascondere la propria attività all’ISP, evitando limitazioni indesiderate e riducendo il buffering. Sicurezza e Privacy Online: Una VPN protegge l’attività online nascondendo l’indirizzo IP dell’utente e dirigendo il traffico Internet attraverso un server VPN. Questo aiuta a proteggere i dispositivi da potenziali rischi e garantisce che il comportamento online, le abitudini e l’indirizzo IP rimangano privati.

Per scaricare NordVPN per Apple TV, gli utenti possono semplicemente visitare l’App Store di tvOS. È importante notare che NordVPN è un servizio basato su abbonamento. Gli abbonamenti iniziano da 2,99€ al mese se acquistati come parte di un pacchetto di due anni, con altri modelli di prezzo disponibili per soddisfare diverse esigenze e preferenze.

L’introduzione di NordVPN su Apple TV con supporto nativo per tvOS 17 segna un momento significativo per gli utenti che cercano una maggiore flessibilità, sicurezza e accesso ai contenuti quando utilizzano il loro dispositivo Apple TV. Questa nuova opzione offre un livello di connettività e protezione precedentemente inaccessibile per gli utenti di Apple TV, consolidando ulteriormente la posizione di NordVPN come uno dei principali fornitori di servizi VPN nel mercato odierno.

