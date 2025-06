visionOS 26: Apple aggiorna l’esperienza spaziale con nuove funzionalità

La rivoluzione digitale targata Apple continua a ridefinire i confini della tecnologia con il lancio di visionOS 26, un aggiornamento che porta il Apple Vision Pro a un livello superiore. Questo nuovo sistema operativo rappresenta un salto quantico nel mondo dello spatial computing, offrendo esperienze personalizzate e immersive che promettono di trasformare il modo in cui interagiamo con la realtà digitale.

Tra le innovazioni più sorprendenti spiccano i widget spaziali, elementi dinamici che si integrano armoniosamente nell’ambiente circostante. Questi widget non sono solo scorciatoie per applicazioni, ma veri e propri strumenti di personalizzazione. Gli utenti possono regolare colori, cornici e persino la profondità, trasformandoli in decorazioni digitali. Inoltre, Apple ha introdotto una nuova applicazione per la gestione di questi widget, aprendo la strada agli sviluppatori per creare soluzioni innovative tramite WidgetKit.

Un altro elemento distintivo è rappresentato dalle scene immersive, rese possibili grazie all’intelligenza artificiale generativa. Questa tecnologia trasforma semplici fotografie in esperienze tridimensionali esplorabili, offrendo una profondità visiva straordinaria. Un esempio pratico arriva da Zillow, che utilizza questa funzione per offrire tour virtuali degli spazi abitativi, migliorando l’esperienza utente e avvicinando il mondo reale a quello digitale.

Apple non si è fermata qui. Le Persone digitali sono state ridisegnate per raggiungere un livello di realismo mai visto prima. Grazie a tecniche avanzate di rendering volumetrico e machine learning, i dettagli come capelli e incarnato sono incredibilmente realistici. Gli utenti possono personalizzare il proprio avatar con oltre 1000 modelli di occhiali, rendendo ogni interazione unica e autentica.

Il supporto per contenuti a 180°, 360° e ad ampio campo visivo amplia ulteriormente le possibilità offerte da dispositivi come Insta360 e GoPro. Questa funzionalità, combinata con la compatibilità dei controller PlayStation VR2 Sense, rivoluziona anche il mondo del gaming, introducendo un livello di coinvolgimento senza precedenti grazie al rilevamento del movimento e al feedback aptico.

Per il settore aziendale, Apple ha introdotto strumenti innovativi come l’API enterprise denominata Protected Content, che garantisce la sicurezza dei dati, e funzionalità avanzate per la condivisione dei dispositivi. Un’altra novità degna di nota è Look to Scroll, una tecnologia che consente di navigare tra i contenuti semplicemente con lo sguardo, semplificando l’interazione e aumentando l’efficienza.

Non mancano gli aggiornamenti alla Apple Intelligence, che ora supporta nuove lingue, e una vista Home completamente riprogettata, con un’organizzazione in cartelle che migliora l’usabilità. Queste novità sono già disponibili per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program, sottolineando l’impegno di Apple nel rendere accessibili le sue tecnologie più avanzate.