Apple aggiorna Safari Technology Preview: cosa cambia nella release 244

Apple ha rilasciato la Safari Technology Preview 244, nuovo aggiornamento del browser sperimentale per Mac distribuito attraverso il canale dedicato a sviluppatori e utenti che vogliono provare in anticipo le novità.

L’obiettivo resta quello di sempre: correggere bug e migliorare le prestazioni delle tecnologie che finiranno nelle future versioni di Safari. La release, segnalata da MacRumors e accompagnata dalle note ufficiali di Apple, tocca diverse parti del motore WebKit. È un aggiornamento tecnico, certo, ma tutt’altro che secondario per chi sviluppa siti, estensioni o app web.

Safari Technology Preview 244, dove mette mano Apple: da CSS a WebGPU

La nuova Safari Technology Preview 244 interviene su un numero ampio di aree: Accessibility, Animations, CSS, Forms, HTML, Images, JavaScript, MathML, Media, Networking, Rendering, SVG, Scrolling, Security, Storage, Web API, Web Extensions, Web Inspector, WebAssembly, WebGL e WebGPU. Apple non la presenta come una release pensata per il grande pubblico, con funzioni subito visibili, ma come un lavoro di rifinitura.

In sostanza, meno novità da vedere, più correzioni sotto il cofano. Per chi sviluppa, però, ritocchi a componenti come JavaScript, CSS o WebGPU possono cambiare il comportamento di pagine complesse, interfacce animate, strumenti grafici nel browser e applicazioni web più pesanti. Apple ha indicato che le note complete sono disponibili sul sito ufficiale di Safari Technology Preview, dove sono raccolti tutti i dettagli tecnici della release.

Compatibilità e installazione, i dettagli: macOS Sequoia, macOS Tahoe e aggiornamento software

Safari Technology Preview 244 può essere installato sui Mac con macOS Sequoia e macOS Tahoe, cioè l’ultima versione del sistema operativo desktop di Apple. L’aggiornamento arriva attraverso il normale sistema di Aggiornamento Software, nelle Impostazioni di Sistema o nelle Preferenze di Sistema, a seconda della versione di macOS in uso. Non serve un account sviluppatore: basta aver scaricato in precedenza il browser sperimentale dal sito Apple.

È uno degli elementi che distingue questo programma da altre beta più chiuse. Il browser, inoltre, può stare accanto alla versione stabile di Safari senza sostituirla. Un vantaggio concreto per chi vuole confrontare il comportamento dei siti nella navigazione di tutti i giorni, magari tra sessioni separate, strumenti di debug e schede sempre aperte.

Perché Apple insiste sui test pubblici prima delle future versioni di Safari

Apple ha lanciato Safari Technology Preview nel marzo 2016 con un obiettivo preciso: raccogliere riscontri su funzioni e modifiche destinate ad arrivare, più avanti, nelle versioni finali di Safari. Il meccanismo è semplice: portare alcune novità nelle mani di sviluppatori e utenti più esperti prima che entrino nel browser usato ogni giorno da milioni di persone su Mac, iPhone e iPad. Come spiega la stessa Apple nella documentazione del programma, “il feedback degli utenti aiuta il processo di sviluppo del browser”.

I test pubblici servono proprio a questo: far emergere problemi legati a siti reali, estensioni, standard web e prestazioni grafiche che in laboratorio possono vedersi solo in parte. Anche la release 244 si muove in questa direzione, con correzioni, verifiche e miglioramenti su tecnologie come WebExtensions, WebAssembly e Web Inspector, strumenti che toccano da vicino chi il web lo costruisce prima ancora di chi lo usa.