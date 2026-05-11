Safari 27 potrebbe usare l’AI per mettere ordine tra le schede aperte

Safari 27 potrebbe introdurre una funzione molto semplice da capire ma potenzialmente utilissima ogni giorno: raggruppare automaticamente le schede aperte con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Per chi usa il browser Apple su iPhone, iPad o Mac e finisce spesso con decine di tab aperte, l’idea è immediata: meno caos, meno tempo perso e una gestione più ordinata della navigazione senza dover sistemare tutto a mano.

Secondo le indiscrezioni emerse in queste ore, Apple starebbe testando una nuova opzione chiamata “Organize Tabs”, collegata ai gruppi di schede di Safari. Il principio sarebbe quello di lasciare al browser il compito di capire quali pagine appartengono allo stesso contesto e riunirle insieme. In pratica, se si stanno aprendo articoli, ricerche, prodotti o pagine legate a uno stesso tema, Safari potrebbe organizzarli in modo automatico invece di costringere l’utente a creare gruppi manualmente.

Una piccola novità, ma molto concreta

Non è la funzione spettacolare che cambia da sola il modo di usare un iPhone o un Mac, ma proprio per questo potrebbe rivelarsi una delle più apprezzate. I Tab Groups esistono già da tempo e sono comodi, ma richiedono comunque un minimo di iniziativa: bisogna creare il gruppo, spostare le schede e mantenere un po’ d’ordine. Se Safari inizierà davvero a farlo da sé, il vantaggio sarà soprattutto nella praticità quotidiana.

La cosa interessante è che Apple, almeno per ora, non sembrerebbe presentare questa funzione come una vetrina esplicita di Apple Intelligence. Questo lascia immaginare un uso dell’AI più discreto e meno dichiarato, messo al servizio di un’azione precisa invece che trasformato in puro messaggio di marketing. È un approccio molto coerente con l’ecosistema Apple: la tecnologia resta sullo sfondo, mentre in primo piano c’è il risultato finale, cioè un browser più ordinato e più facile da usare.

Safari può diventare più personale e meno dispersivo

Per molti utenti, soprattutto su iPad e Mac, Safari è uno strumento di lavoro leggero, studio, lettura e organizzazione personale. Proprio per questo la gestione delle schede conta più di quanto sembri. Avere un browser capace di capire da solo che certe pagine riguardano un viaggio, altre uno shopping, altre ancora un progetto o una ricerca, potrebbe rendere l’esperienza più fluida e meno dispersiva. Il beneficio non sta solo nell’ordine visivo, ma anche nella possibilità di ritrovare più facilmente ciò che serve.

Naturalmente resta da vedere quanto questa organizzazione automatica sarà davvero efficace. Se il sistema sarà troppo rigido o poco preciso, il rischio è creare gruppi poco utili. Se invece Apple riuscirà a trovare un buon equilibrio, Safari potrebbe guadagnare una funzione concreta senza complicare l’interfaccia. È anche possibile che tutto questo arrivi con impostazioni flessibili, lasciando a chi preferisce il controllo manuale la possibilità di continuare a gestire le schede come ha sempre fatto.

Per ora è un rumor, ma ha senso

Come sempre prima della WWDC, conviene mantenere prudenza. La funzione sarebbe ancora in fase di test e non c’è la garanzia assoluta che arrivi esattamente in questa forma nella versione finale dei nuovi sistemi. Però il rumor è plausibile e racconta bene la fase che Apple sta attraversando: meno promesse rumorose, più attenzione a funzioni pratiche che migliorano davvero l’uso dei dispositivi.

Se confermata, questa novità renderebbe Safari 27 un po’ più intelligente senza diventare invadente. E in fondo è proprio questo il tipo di AI che molti utenti Apple aspettano davvero: non necessariamente quella che parla di più, ma quella che aiuta in silenzio a mettere ordine nelle cose di tutti i giorni.