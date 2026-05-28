Apple chiarisce il caos delle app creative: una guida per distinguere Creator Studio dalle versioni standalone

La convivenza tra le app incluse in Apple Creator Studio e le versioni standalone acquistabili separatamente ha creato qualche confusione tra chi lavora ogni giorno con strumenti professionali per video, musica e post-produzione.

Il problema nasce dal fatto che sullo stesso Mac possono comparire due edizioni quasi identiche della stessa applicazione, una legata all’abbonamento creativo di Apple e l’altra comprata singolarmente. Per evitare dubbi su quale versione usare, aggiornare o mantenere installata, Apple ha pubblicato una nuova guida di supporto pensata per chiarire le differenze e aiutare utenti e professionisti a gestire meglio le proprie app.

Final Cut Pro, Logic Pro e le altre: le app coinvolte nel chiarimento

Il chiarimento riguarda sei applicazioni: Final Cut Pro, Logic Pro, MainStage, Motion, Compressor e Pixelmator Pro. Programmi diversi, usati da pubblici diversi: dal montatore che lavora su un Mac Studio in sala editing al producer che apre Logic nel proprio studio di casa. Il nodo, però, è lo stesso per tutti. Le app possono esistere in due versioni parallele, con lo stesso nome e con funzioni in gran parte sovrapponibili.

Nel documento di supporto, Apple spiega come riconoscere l’edizione in uso quando si apre un’app dal Dock, dalla cartella Applicazioni o durante una richiesta di assistenza. Non sempre è una distinzione immediata. “Se devo risolvere un problema, prima devo sapere quale app ho davanti”, ha osservato un utente nei commenti raccolti da MacRumors, riassumendo una perplessità comune tra chi lavora ogni giorno con questi strumenti.

La presenza di Pixelmator Pro nella lista non passa inosservata. Apple ha acquisito il team di Pixelmator nel novembre 2024 e l’ingresso dell’app in Creator Studio è stato uno dei primi segnali concreti dell’integrazione del software grafico nell’offerta professionale di Cupertino.

Icone Liquid Glass e doppie installazioni: Apple prova a fare chiarezza

La mossa scelta da Apple passa soprattutto dalle icone. Le versioni incluse in Creator Studio hanno ora icone ridisegnate con lo stile Liquid Glass, introdotto dall’azienda per rendere più riconoscibile la nuova linea grafica delle app. Nella guida, le icone delle due edizioni vengono mostrate una accanto all’altra, così da permettere un confronto rapido.

Sembra un dettaglio, ma non lo è. Le due versioni possono infatti essere installate insieme sullo stesso Mac, e questo ha creato equivoci anche tra utenti esperti. Chi ha comprato Final Cut Pro con pagamento una tantum, per esempio, può ritrovarsi accanto la versione distribuita tramite abbonamento. Stesso nome. Stesso computer. Icona diversa, almeno da adesso.

Apple di solito non pubblica una guida solo per distinguere due sue applicazioni che, a prima vista, sembrano uguali. Il fatto che lo abbia fatto lascia intendere che le richieste al supporto, o le segnalazioni arrivate dagli utenti, siano state abbastanza numerose da spingere l’azienda a intervenire con un riferimento pubblico. Non è un cambio di rotta. Più semplicemente, una correzione pratica. Tardiva per qualcuno, utile per altri.

Creator Studio o acquisto una tantum: cosa cambia per utenti e professionisti

Apple Creator Studio è stato lanciato a gennaio al prezzo di 12,99 dollari al mese oppure 129 dollari l’anno. Il pacchetto riunisce le principali app creative professionali di Apple in un unico abbonamento, ma continua a convivere con le versioni vendute separatamente con acquisto una tantum.

La differenza non è solo nel modo in cui si paga. Apple ha spiegato che alcune nuove funzioni delle sue app creative saranno disponibili, in futuro, soltanto per gli abbonati a Creator Studio. Ed è qui che la distinzione pesa di più per professionisti e piccoli studi: chi ha comprato una licenza permanente potrà continuare a usare il software, ma potrebbe non ricevere tutte le novità riservate al piano mensile o annuale.

Per Apple è un equilibrio delicato. Da una parte c’è la spinta verso i servizi in abbonamento, ormai centrali nel mercato del software creativo. Dall’altra c’è una comunità abituata a considerare app come Final Cut Pro e Logic Pro strumenti da acquistare una volta e aggiornare nel tempo. La nuova guida non scioglie questa tensione, ma prova almeno a togliere un’ambiguità di base: capire, prima di tutto, quale versione dell’app si sta aprendo.