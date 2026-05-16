CarPlay con iOS 26 diventa più personale: cosa cambia davvero in auto

Con iOS 26, CarPlay diventa più flessibile e meno rigido, portando nell’auto alcune opzioni di personalizzazione già familiari agli utenti iPhone.

La novità non riguarda solo l’estetica, ma anche leggibilità e adattamento allo schermo. Apple ha lavorato molto su CarPlay negli ultimi aggiornamenti, ma questa volta il punto è più preciso: rendere l’interfaccia più adatta al modo in cui ogni persona usa l’auto. Con iOS 26 arrivano infatti nuove impostazioni per modificare widget, sfondi, dimensione del testo e aspetto delle icone, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più personale senza complicare la guida.

Il cambiamento più interessante è forse Smart Display Zoom, una funzione pensata per ottimizzare CarPlay in base alla forma e alle dimensioni dello schermo installato nell’auto. Non tutti i display sono uguali: alcuni sono larghi, altri più compatti, altri ancora hanno proporzioni particolari. Adattare meglio l’interfaccia può rendere tutto più leggibile e meno dispersivo.

Widget, sfondi e icone cambiano l’aspetto di CarPlay

Con iOS 26, i widget entrano in modo più deciso dentro CarPlay e possono essere personalizzati dall’iPhone. L’utente può aggiungerli, rimuoverli, organizzarli in stack e scegliere se usare la rotazione intelligente, così da vedere informazioni utili senza aprire ogni volta l’app completa sullo schermo dell’auto.

Arrivano anche nuovi sfondi, con diverse varianti cromatiche ispirate al nuovo look di iOS. Non è un dettaglio solo decorativo: su un display sempre visibile durante la guida, il contrasto tra sfondo, icone e testo incide sulla leggibilità. Le varianti si adattano anche alla modalità chiara o scura, rendendo l’interfaccia più coerente nelle diverse condizioni di luce.

Apple porta inoltre su CarPlay una personalizzazione più vicina a quella dell’iPhone, permettendo di modificare l’aspetto delle icone. Le opzioni includono visuali più scure o più trasparenti, in linea con il linguaggio grafico Liquid Glass. È una scelta estetica, ma anche un modo per rendere CarPlay meno uniforme e più legato al gusto dell’utente.

Più controllo, ma senza perdere semplicità

Un’altra novità importante riguarda la dimensione del testo. Con iOS 26, CarPlay permette di regolare il testo a livello di sistema, una funzione utile per chi fatica a leggere rapidamente indicazioni, titoli o notifiche sul display dell’auto. In questo contesto, l’accessibilità non è un extra, ma una parte concreta della sicurezza.

Il punto delicato resta l’equilibrio. CarPlay deve essere personale, ma non può diventare un’interfaccia da modificare continuamente mentre si guida. Le novità di iOS 26 funzionano proprio se restano semplici da impostare prima di partire e immediate da leggere durante il viaggio, senza trasformare lo schermo dell’auto in una nuova fonte di distrazione.

Per Apple, questa evoluzione conferma una direzione chiara: CarPlay non è più solo lo specchio dell’iPhone in auto, ma un ambiente sempre più autonomo, capace di adattarsi al veicolo e alle abitudini dell’utente. Con iOS 26, la personalizzazione entra anche nell’abitacolo, ma dovrà restare al servizio della guida, non del puro effetto visivo.