Apple, in arrivo novità per Apple Intelligence e nuove funzioni

Apple ha annunciato diverse novità per Apple Intelligence, l’insieme di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale progettate per migliorare l’esperienza utente e mantenere la privacy al centro. Durante la WWDC25, Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, ha dichiarato: “Stiamo offrendo ai team di sviluppo la possibilità di accedere al modello on-device che sta alla base di Apple Intelligence, per creare esperienze intelligenti direttamente nelle app su cui le persone fanno affidamento ogni giorno.” Questo annuncio rappresenta un punto di svolta per gli sviluppatori e gli utenti Apple.

Tra le funzionalità più innovative spicca la traduzione in tempo reale, che abbatte le barriere linguistiche. Integrata in applicazioni come Messaggi, FaceTime e Telefono, questa tecnologia consente conversazioni fluide tra persone che parlano lingue diverse, garantendo velocità e riservatezza. Gli algoritmi operano direttamente sul dispositivo, riducendo la necessità di inviare dati al cloud e rafforzando così la sicurezza.

Apple non si è fermata qui. Con Genmoji e Image Playground, la creatività degli utenti raggiunge nuove vette. Genmoji permette di creare immagini personalizzate combinando descrizioni testuali ed emoji, mentre Image Playground consente di esplorare vari stili artistici. L’integrazione con ChatGPT aggiunge ulteriori possibilità, rendendo ogni progetto visivo unico e intuitivo.

Per gli appassionati di fitness, l’Apple Watch introduce Workout Buddy, un assistente digitale che trasforma il modo di allenarsi. Questo strumento analizza parametri come la frequenza cardiaca e il ritmo in tempo reale, offrendo suggerimenti personalizzati per migliorare le performance. Al momento del lancio, questa funzione sarà disponibile in inglese e richiederà un iPhone compatibile nelle vicinanze.

Ma le novità non si fermano agli utenti finali. Apple ha svelato il framework Foundation Models, una risorsa rivoluzionaria per gli sviluppatori. Con poche righe di codice Swift, sarà possibile integrare le capacità di Apple Intelligence nelle app di terze parti, rispettando i rigorosi standard di privacy e sicurezza dell’ecosistema Apple. Questo approccio mira a semplificare lo sviluppo di applicazioni avanzate, rendendo le tecnologie di intelligenza artificiale accessibili a una comunità più ampia.

Tutte queste innovazioni saranno disponibili dal prossimo autunno sui dispositivi compatibili, con il supporto di ulteriori lingue previsto entro la fine dell’anno. Gli sviluppatori, nel frattempo, possono già accedere a queste tecnologie attraverso l’Apple Developer Program, aprendo la strada a un futuro in cui l’intelligenza artificiale sarà sempre più integrata nella vita quotidiana.