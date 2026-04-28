Altro che iPhone e Mac, saranno loro il futuro di Apple: parola del nuovo CEO

La transizione ai vertici di Apple non è soltanto una questione di nomi, ma il segnale di un cambio di rotta che potrebbe ridisegnare il futuro.

Con l’uscita progressiva di Tim Cook e l’arrivo di John Ternus, l’azienda sembra pronta ad abbandonare la fase più orientata ai servizi per tornare a una visione fortemente centrata sull’hardware. E dentro questa visione, i robot iniziano a occupare uno spazio sempre meno marginale.

Secondo le indiscrezioni, la nuova leadership non ha dubbi: il prossimo grande terreno di espansione non sarà solo l’intelligenza artificiale, ma la sua incarnazione fisica, integrata nella vita quotidiana.

Il cambio di passo si nota già nelle scelte interne. La promozione di figure chiave come Johny Srouji alla supervisione dell’hardware e dei chip segnala una direzione precisa: riportare il prodotto al centro.

Negli anni di Cook, Apple ha costruito una macchina perfetta sul piano industriale e dei servizi digitali, ma oggi la sfida è diversa. Non basta più ottimizzare: serve immaginare nuovi oggetti, nuovi ecosistemi. E qui entra in gioco la robotica.

Il passaggio a Ternus, un ingegnere cresciuto dentro Apple, viene letto proprio in questa chiave: meno gestione, più sviluppo concreto di tecnologie tangibili, capaci di aprire mercati completamente nuovi.

Robot domestici e dispositivi intelligenti: cosa sta preparando Apple

Le anticipazioni parlano chiaro: Apple starebbe lavorando a una serie di prodotti inediti, tra cui robot domestici, dispositivi da tavolo e sistemi intelligenti per la casa.

Non si tratta di fantascienza. L’idea è quella di creare oggetti capaci di muoversi, interagire e assistere l’utente in modo attivo, andando oltre lo schermo dello smartphone o del computer. Un robot da scrivania, per esempio, potrebbe diventare una sorta di assistente fisico: risponde, osserva, organizza, magari anticipa bisogni.

È qui che l’intelligenza artificiale smette di essere invisibile e diventa presenza concreta, qualcosa che occupa spazio nella casa e nella quotidianità.

Il punto centrale, però, non è tanto il robot in sé. Apple non punta a essere la prima a costruirlo, ma a integrarlo meglio degli altri.

La forza dell’azienda resta l’ecosistema: iPhone, iPad, Mac, servizi. Se i robot entreranno davvero in gioco, lo faranno come estensione naturale di questo sistema, collegati ai dati personali, alle abitudini, alle app.

In altre parole, il robot Apple non sarà un gadget isolato, ma un nodo della rete personale dell’utente.

Il ritardo sull’AI e la corsa per recuperare

C’è però un aspetto che pesa. Apple è arrivata in ritardo sulla corsa all’intelligenza artificiale rispetto ad altri giganti tecnologici.

La nuova strategia sembra voler recuperare proprio su questo fronte, trasformando l’AI da semplice funzione a infrastruttura centrale. Il rischio, però, è evidente: investire troppo rapidamente in una tecnologia ancora in evoluzione potrebbe esporre l’azienda a errori e aspettative difficili da sostenere.

Eppure, senza questo salto, Apple rischia di restare indietro in una fase in cui tutto il settore si sta ridefinendo.

Una scommessa che va oltre i prodotti

Quello che sta emergendo non è solo un cambio di linea, ma una vera scommessa culturale. Apple deve decidere che tipo di azienda vuole essere nel prossimo decennio: un perfezionatore di tecnologie esistenti o un creatore di nuovi paradigmi.

I robot rappresentano proprio questo bivio. Non sono semplicemente un nuovo prodotto, ma un modo diverso di pensare il rapporto tra tecnologia e vita quotidiana.

Se davvero arriveranno nelle case, non saranno percepiti come dispositivi, ma come presenze. E a quel punto, il confine tra assistente digitale e compagno fisico diventerà molto più sottile di quanto immaginiamo oggi.