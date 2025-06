Apple svela Liquid Glass e il design universale per tutte le piattaforme

Una nuova era di design sta per rivoluzionare l’ecosistema di Apple. Con il lancio di Liquid Glass, l’azienda di Cupertino introduce un linguaggio visivo completamente rinnovato, definito dal Vice President of Human Interface Design, Alan Dye, come “l’aggiornamento più grande di sempre”. Questo materiale digitale traslucido e dinamico promette di unificare l’esperienza visiva su tutte le piattaforme dell’azienda, portando una coerenza senza precedenti nei sistemi operativi iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26.

Liquid Glass rappresenta una pietra miliare nel campo del design software, introducendo elementi capaci di riflettere e rifrangere dinamicamente l’ambiente circostante. Questa innovazione, che sfrutta tecnologie avanzate di rendering in tempo reale, dona un aspetto unico a pulsanti, icone, widget e componenti di sistema. Non si tratta solo di estetica: il nuovo linguaggio visivo di Apple si propone di migliorare la fruibilità e l’interazione, ponendo solide basi per future evoluzioni dell’esperienza utente.

Per la prima volta nella sua storia, Apple unifica il design su tutte le sue piattaforme. Su iOS 26, ad esempio, le barre dei pannelli si ridimensionano fluidamente durante lo scorrimento, offrendo un’esperienza più intuitiva. Su macOS Tahoe 26, invece, le barre laterali rifrangono i contenuti, creando un effetto immersivo. Anche elementi chiave come la schermata di blocco, il Dock e la Home sono stati riprogettati con l’uso di Liquid Glass, sottolineando l’attenzione ai dettagli che da sempre contraddistingue l’azienda.

Un aspetto distintivo di macOS Tahoe 26 è l’introduzione di nuove opzioni di personalizzazione. Widget e icone, ora realizzati in strati di Liquid Glass, offrono un’interfaccia visivamente accattivante e funzionale. Persino il carattere San Francisco è stato ottimizzato per adattarsi meglio ai diversi contesti d’uso.

Inoltre, Apple ha aggiornato le sue API e introdotto strumenti come Icon Composer, che permettono agli sviluppatori di integrare il nuovo linguaggio visivo nelle loro applicazioni, al fine di rafforzare ulteriormente l’integrazione tra hardware e software, da sempre elemento chiave della strategia dell’azienda.