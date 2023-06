Apple rilascia un kit di progettazione ufficiale per Figma con risorse visionOS

Apple continua a fornire strumenti e risorse per agevolare lo sviluppo di app innovative per il suo nuovo sistema operativo spaziale, Apple Vision Pro. Dopo il recente rilascio dell’SDK di visionOS per gli sviluppatori, l’azienda ha annunciato anche il lancio di un nuovo kit di progettazione ufficiale per Figma, uno dei software più popolari per la progettazione di interfacce.

Apple rilascia un kit di progettazione ufficiale su visionOS per Figma

Il kit di progettazione visionOS per Figma offre agli utenti un set completo di componenti dell’interfaccia utente, viste, interfacce di sistema, stili di testo, stili di colore e materiali. Questi elementi consentono ai designer di creare rapidamente mockup di app altamente realistici per il sistema operativo Apple Vision Pro. L’integrazione di Figma come strumento di progettazione di riferimento per Apple Vision Pro è un’ulteriore testimonianza della popolarità e dell’affidabilità di Figma nella comunità di sviluppatori e designer.

Figma è stato da tempo apprezzato dai designer che lavorano su piattaforme Apple, offrendo funzionalità avanzate di grafica vettoriale e prototipazione. Apple ha riconosciuto l’importanza di Figma nella comunità di designer e ha deciso di fornire un kit di progettazione ufficiale anche per questa piattaforma. In passato, Apple aveva offerto il suo kit di progettazione per Adobe XD, un software simile a Figma. Tuttavia, con l’annuncio dell’acquisizione di Figma da parte di Adobe, l’azienda ha interrotto ufficialmente il supporto per XD.

Oltre al kit di progettazione visionOS, gli utenti di Figma possono anche accedere a kit di progettazione ufficiali per iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma. Questi kit offrono una vasta gamma di risorse di interfaccia, tra cui la schermata iniziale, la schermata di blocco, le notifiche, gli stili di testo, i materiali e molto altro.

Il nuovo design kit ufficiale di visionOS per Figma è disponibile sul sito web di Figma. È importante notare che il kit è ancora in fase beta e alcune modifiche potrebbero essere apportate in seguito, poiché visionOS e Apple Vision Pro saranno rilasciati ufficialmente solo all’inizio del 2024. Prima di utilizzare la libreria visionOS, assicurati di avere installata l’ultima versione di SF Symbols.

Questo nuovo kit di progettazione ufficiale fornito da Apple offre una grande opportunità per i designer di esplorare le possibilità offerte da Apple Vision Pro e creare app altamente innovative e coinvolgenti. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle numerose funzionalità di Figma, i designer potranno sviluppare mockup di app per Apple Vision Pro in modo rapido ed efficace, garantendo un’esperienza utente di alta qualità.