Apple, rivoluzione in arrivo: tutte le novità dell'aggiornamento iOS 26.5

Apple si prepara al rilascio di iOS 26.5, un aggiornamento che all’apparenza potrebbe sembrare secondario ma che in realtà introduce cambiamenti molto importanti per sicurezza, privacy e integrazione dei dispositivi.

Non si tratta della grande rivoluzione grafica attesa da molti utenti, ma di un update destinato a modificare concretamente il modo in cui gli iPhone interagiscono con il mondo esterno.

Tra le novità più rilevanti spiccano la crittografia end-to-end per i messaggi RCS, l’arrivo della pubblicità dentro Apple Maps e soprattutto l’apertura dell’ecosistema Apple a smartwatch e cuffie di terze parti in Europa.

iOS 26.5 rende più sicuri i messaggi tra iPhone e Android

Una delle funzioni più attese riguarda finalmente la sicurezza delle conversazioni RCS. Con iOS 26.5 Apple introdurrà infatti la crittografia end-to-end anche nei messaggi scambiati tra iPhone e dispositivi Android compatibili.

In pratica, i messaggi verranno cifrati durante il trasferimento e non potranno essere letti da soggetti esterni che tentino di intercettarli.

Per Apple non è una novità assoluta, visto che iMessage utilizza questo sistema di protezione da anni. La vera svolta è l’estensione della sicurezza anche alle chat cross-platform, che finora non godevano dello stesso livello di tutela.

Si tratta di un cambiamento molto importante soprattutto in un periodo in cui privacy e protezione dei dati personali sono diventati temi centrali nel mondo digitale.

Arriva la pubblicità su Apple Maps

Un’altra novità destinata a far discutere riguarda Apple Maps. Con iOS 26.5 Apple inizierà infatti a integrare contenuti sponsorizzati all’interno dell’applicazione mappe.

La nuova sezione chiamata “Suggested Places” mostrerà suggerimenti basati sulle ricerche recenti e sulle tendenze locali. Le aziende potranno acquistare visibilità comparendo nei risultati evidenziati.

Gli annunci saranno identificati tramite etichetta pubblicitaria, in modo simile a quanto già avviene sull’App Store.

Apple sostiene che posizione geografica e dati personali non verranno associati direttamente all’account utente, ma resta da capire quale sarà la reazione degli utenti di fronte all’arrivo della pubblicità in un servizio finora considerato molto pulito e privo di inserzioni invasive.

La vera rivoluzione di iOS 26.5 riguarda però soprattutto gli utenti europei.

Per adeguarsi al Digital Markets Act, Apple sta progressivamente aprendo alcune funzioni storicamente esclusive dei propri dispositivi anche ai prodotti di altri marchi.

Con il nuovo aggiornamento, smartwatch e cuffie di terze parti potranno accedere a funzionalità avanzate fino a oggi riservate ad Apple Watch e AirPods.

Tra queste ci sono:

pairing rapido in stile AirPods;

notifiche avanzate;

integrazione con Live Activities;

connessione immediata ai dispositivi Apple.

Questo significa che utilizzare un iPhone con accessori non Apple diventerà molto più semplice e integrato rispetto al passato.

Apple ha già distribuito la Release Candidate agli sviluppatori e ai beta tester, segnale che il rilascio stabile è ormai molto vicino.

Salvo problemi dell’ultimo minuto, iOS 26.5 dovrebbe arrivare pubblicamente entro poche settimane, portando con sé uno degli aggiornamenti più importanti degli ultimi mesi per privacy, interoperabilità e apertura dell’ecosistema Apple.