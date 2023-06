Apple annuncia l'arrivo dell'SDK visionOS per lo sviluppo di esperienze spaziali su Vision Pro

Apple ha annunciato oggi l’arrivo di nuovi strumenti e tecnologie software che permettono agli sviluppatori di creare app innovative per Apple Vision Pro, il primo “spatial computer” di Apple. Dotato di visionOS, il primo sistema operativo spaziale al mondo, Vision Pro permette all’utente di interagire con i contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nel suo spazio e controllandoli con i mezzi di input più naturali e intuitivi a disposizione: gli occhi, le mani e la voce.

Da oggi, la comunità globale di sviluppatori e sviluppatrici Apple potrà realizzare una classe completamente nuova di app di spatial computing che sfruttano appieno l’infinito potenziale di Vision Pro e rendono ancora più sfumato il confine fra contenuti digitali e mondo fisico per offrire nuove straordinarie esperienze.

Sfruttare appieno il potenziale di Vision Pro con l’SDK per visionOS

Con l’SDK per visionOS, gli sviluppatori possono sfruttare appieno le potenti funzioni che rendono unici Vision Pro e visionOS per creare esperienze completamente nuove in categorie come produttività, design, gaming e non solo. Gli sviluppatori possono utilizzare gli stessi framework di base che già usano per altre piattaforme Apple, fra cui potenti tecnologie come Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit e TestFlight. Questi strumenti consentono di creare nuove tipologie di app che offrono un’esperienza coinvolgente, come finestre in profondità che mostrano contenuti 3D, volumi che creano esperienze visibili da qualsiasi angolazione e spazi con contenuti 3D illimitati che permettono di immergersi totalmente in un ambiente.

Laboratori di sviluppo e kit per sviluppatori

Per supportare gli sviluppatori nella creazione e ottimizzazione delle loro app su Apple Vision Pro, Apple aprirà laboratori a Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo. Qui gli sviluppatori potranno testare le loro app sull’hardware Apple Vision Pro e ricevere assistenza dagli ingegneri Apple. Inoltre, i team di sviluppo potranno richiedere appositi kit per creare, migliorare e testare in modo rapido e diretto le loro app su Apple Vision Pro.

Dichiarazioni dei rappresentanti di Apple

“Apple Vision Pro ridefinisce ciò che è possibile fare su una piattaforma informatica. Chi sviluppa può iniziare a creare app per visionOS usando i potenti framework che già conoscono e fare un ulteriore passo avanti con tecnologie e strumenti innovativi come Reality Composer Pro per progettare esperienze completamente nuove”,

ha dichiarato Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple.

“Sfruttando lo spazio intorno all’utente, lo spatial computing apre la strada a nuove possibilità e i team di sviluppo possono immaginare nuovi modi per aiutare le persone a tenersi in contatto, lavorare e divertirsi. Non vediamo l’ora di scoprire che cosa sarà in grado di immaginare la nostra comunità di sviluppatori e sviluppatrici”.

Esperienze innovative con Apple Vision Pro

Gli sviluppatori che hanno provato in anteprima l’SDK di visionOS e le API sono entusiasti del potenziale della piattaforma e di come possa creare esperienze completamente nuove per l’utente. Jan Herzhoff, presidente di Elsevier Health, ha dichiarato:

“Con Apple Vision Pro, Complete HeartX aiuterà a preparare chi studia medicina alla pratica clinica nel mondo reale, usando modelli 3D iperrealistici e animazioni, utili per comprendere e visualizzare argomenti medici come la fibrillazione ventricolare e per applicare le proprie conoscenze ai pazienti”.

Karim Morsy, CEO di Algoriddim, ha spiegato:

“Con l’app djay su Apple Vision Pro, l’utente avrà un impianto DJ completo a portata di mano. Grazie alla nuova interfaccia spaziale, chiunque può remixare i propri brani preferiti e applicare effetti in tempo reale con un semplice movimento delle mani o degli occhi”.

Zac Duff, cofondatore e CEO di JigSpace, ha affermato:

“JigSpace e Apple Vision Pro consentono a persone e aziende di comunicare le loro idee o proporre i loro prodotti in modi totalmente nuovi. L’app utilizza i file CAD ad alta risoluzione già esistenti per consentire ai team marketing, vendite, prodotto o assistenza di collaborare in modo sicuro tra loro e con clienti in tutto il mondo, per arrivare più rapidamente al nocciolo di ogni questione”.

Disponibilità

L’SDK visionOS, il software Xcode aggiornato, Simulator e Reality Composer Pro sono disponibili per i membri del programma Apple Developer su developer.apple.com. Gli sviluppatori registrati hanno accesso a una vasta documentazione tecnica, nuovi kit di progettazione e linee guida per l’interfaccia utente di visionOS. A partire dal prossimo mese, sarà possibile richiedere il kit per sviluppatori per Apple Vision Pro.

Per ulteriori informazioni sullo sviluppo di app per Apple Vision Pro, si può visitare il sito developer.apple.com/visionos. Apple si aspetta di vedere una vasta gamma di nuove app e esperienze spaziali che sfruttano appieno il potenziale di Vision Pro e visionOS, aprendo la strada a una nuova era di interazione e coinvolgimento per gli utenti di tutto il mondo.