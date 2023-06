Apple presenta Apple Vision Pro, il visore AR/VR che rivoluzionerà il mondo della realtà mista

Apple ha annunciato il lancio di Apple Vision Pro, una rivoluzionaria piattaforma di realtà aumentata sotto forma di visore per la realtà mista. Questo nuovo dispositivo combina in modo fluido i contenuti digitali con lo spazio fisico che ci circonda, aprendo nuove possibilità di interazione e esperienza per gli utenti.

Apple presenta ufficialmente Apple Vision Pro, il visore per la realtà mista che rivoluziona lo spatial computing

Denominata “spatial computing” da Apple stessa, questa nuova tecnologia trasforma completamente il modo in cui interagiamo con il mondo digitale. Apple Vision Pro è controllato attraverso i movimenti degli occhi, delle mani e della voce, consentendo agli utenti di selezionare e navigare attraverso i contenuti semplicemente toccando le dita o facendo scorrere lo sguardo.

Uno degli obiettivi principali di progettazione di Vision Pro è quello di non far sentire gli utenti isolati. La funzione EyeSight mostra gli occhi e le espressioni dell’utente attraverso un display esterno, creando un senso di connessione e presenza anche durante un’esperienza totalmente immersiva. Inoltre, se qualcuno si trova nelle vicinanze, Vision Pro rileva la loro presenza attraverso la modalità di “passthrough”, facendo riapparire gli occhi dell’utente. Questo rende l’esperienza ancora più realistica e coinvolgente.

Apple Vision Pro sarà disponibile all’inizio del prossimo anno e sarà compatibile con i dispositivi Mac in modalità wireless. Sarà inoltre possibile utilizzare le periferiche Mac con le cuffie, ampliando ulteriormente le opzioni di interazione e produttività.

Funzionalità e hardware

Le funzionalità di Vision Pro si estendono anche alle applicazioni di comunicazione e condivisione. Ad esempio, FaceTime supporterà le chiamate di gruppo con una dimensione spaziale, consentendo agli utenti di condividere app in grandi finestre accanto ai riquadri video. Inoltre, l’auricolare sarà alimentato da un potente chip M2 con un coprocessore multimediale personalizzato, offrendo prestazioni ottimali per una varietà di attività.

Vision Pro non si limita all’esperienza visiva, ma consente anche di acquisire foto e video spaziali, aprendo la strada a nuove modalità creative di espressione. Inoltre, può simulare un ambiente cinematografico, trasformando una stanza luminosa in un teatro buio, per un’esperienza di visione più coinvolgente.

Il sistema operativo che alimenta Vision Pro è visionOS, che offre una vasta gamma di applicazioni ottimizzate, tra cui Microsoft e Zoom. Grazie a questo supporto, gli utenti avranno accesso a centinaia di migliaia di app per iPad e Mac direttamente all’avvio.

La sicurezza è una priorità assoluta per Apple, e con Vision Pro viene introdotto un nuovo metodo di sicurezza biometrico chiamato Optic ID. Questa tecnologia sfrutta il riconoscimento degli occhi, simile a Touch ID e Face ID, per garantire l’accesso agli utenti autorizzati e proteggere i loro dati personali.

Il prezzo di partenza per Apple Vision Pro è fissato a $3.499, tenendo conto anche del costo delle lenti correttive per coloro che indossano gli occhiali. Il visore sarà lanciato all’inizio del prossimo anno, con il mercato statunitense come primo destinatario, seguito da altri paesi nel corso dell’anno.

Vision Pro si posiziona principalmente come un dispositivo di realtà aumentata (AR), ma è in grado di passare dalla realtà virtuale aumentata a quella completa utilizzando un semplice quadrante. Eliminando la necessità di controller esterni, l’auricolare consente agli utenti di navigare tra le icone delle app semplicemente guardandole e selezionandole toccando lo schermo virtuale. La possibilità di interazione tramite comandi vocali aggiunge un ulteriore livello di facilità d’uso.

L’auricolare Vision Pro è stato progettato con attenzione al comfort e alla vestibilità. La parte anteriore del visore è realizzata in vetro, mentre il telaio è in alluminio e ospita cinque sensori, 12 fotocamere, il display e un sistema di raffreddamento con ventola. La maschera e il cinturino dell’auricolare sono rivestiti in tessuto e offrono una flessibilità modulare per adattarsi a varie forme del viso e dimensioni della testa. Inoltre, Apple ha collaborato con Zeiss per creare inserti ottici personalizzati che si attaccano magneticamente alle lenti per coloro che portano gli occhiali.

La durata della batteria dell’auricolare Vision Pro raggiunge fino a 2 ore con l’utilizzo di una batteria esterna, ma quando collegato a una fonte di alimentazione, può essere utilizzato per l’intera giornata. Il display, basato sulla tecnologia microLED, offre un’eccezionale nitidezza e conta ben 23 milioni di pixel su due pannelli, offrendo una qualità visiva paragonabile a quella di una TV 4K per occhio. Questa straordinaria resa visiva è supportata dal potente chip M2 e dal nuovo chip R1, che lavorano in sinergia per garantire un’esperienza di calcolo spaziale impeccabile.