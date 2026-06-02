Cuffie Beats inedite avvistate su Instagram: il leak di Lamine Yamal accende le ipotesi sul nuovo audio Apple

Lamine Yamal ha mostrato su Instagram un paio di cuffie Beats over-ear non ancora annunciate, alimentando nuove indiscrezioni su un possibile prodotto Apple in arrivo.

Il dettaglio non è passato inosservato perché quel modello, al momento, non risulta nel catalogo ufficiale Beats. Il caso si inserisce in un quadro già movimentato, con documenti regolatori legati a un misterioso dispositivo Bluetooth di Apple. Per ora non ci sono conferme, ma l’apparizione pubblica indossata da un volto molto seguito come Yamal lascia pensare a un lancio ormai vicino o a una campagna preparata con attenzione.

Le foto di Lamine Yamal e quel design che non torna

Nel post pubblicato da Lamine Yamal — quattro foto e un video — le cuffie compaiono più di una volta. Sono rosa chiaro, con il logo Beats ben visibile, appese a una borsa o portate intorno al collo. Difficile pensare a una presenza casuale: il colore spicca sul completo nero del calciatore e sugli sfondi scuri, attirando subito lo sguardo. La didascalia, però, non dà indizi. Yamal scrive solo “ey españa!”, senza nominare Apple, Beats, un possibile modello o una data.

Il punto è proprio la forma. Le Beats Solo 4 esistono nella tinta Cloud Pink, ma hanno un design diverso e sono più vicine alle on-ear. Le Beats Studio Pro, invece, sono over-ear, ma non vengono vendute in rosa e hanno linee che non coincidono con quelle viste nelle immagini. Da qui l’ipotesi più solida: non una semplice nuova colorazione, ma un modello Beats ancora non presentato.

Documenti FCC e tempi: gli indizi iniziano a combaciare

Il dettaglio apparso su Instagram si lega a un’altra traccia emersa a maggio: una registrazione presso la FCC, l’ente statunitense che certifica i dispositivi radio e Bluetooth, riferita a nuove cuffie over-ear Bluetooth di Apple. Nei documenti pubblici, secondo Macworld, la descrizione resta vaga. Apple, inoltre, ha chiesto di mantenere riservati altri dettagli tecnici.

Non è un annuncio, certo. Ma spesso questi passaggi arrivano poco prima del debutto di un prodotto. Le Beats Studio Pro sono state lanciate nel luglio 2023 e si avvicinano al terzo anno di vita: un periodo compatibile con un aggiornamento della gamma. Da Cupertino, come da copione, nessun commento. Però quando un dispositivo compare nei documenti regolatori e poi finisce al collo di un atleta seguitissimo, pensare a una mossa preparatoria diventa tutt’altro che azzardato. Marketing, forse. E nemmeno troppo nascosto.

Perché i nuovi Beats potrebbero dire qualcosa sulle prossime AirPods Max

L’attenzione intorno a queste cuffie Beats inedite non riguarda solo Beats. Negli ultimi anni Apple ha usato alcune linee del marchio come banco di prova per funzioni poi arrivate, o attese, sugli AirPods. Macworld cita un esempio preciso: il sensore per la frequenza cardiaca introdotto sulle Powerbeats Pro 2 prima del suo arrivo sugli AirPods Pro di nuova generazione.

Per questo il possibile nuovo modello viene guardato anche in chiave AirPods Max. Le cuffie over-ear di Apple, lanciate nel 2020, non hanno ancora ricevuto un vero aggiornamento, a parte ritocchi limitati come la porta di ricarica e alcune varianti estetiche. Se i prossimi Beats over-ear dovessero portare nuovi chip, sensori o miglioramenti nella cancellazione del rumore, potrebbero dare un segnale sulla strada scelta da Apple per la fascia alta del suo audio.

Per ora non ci sono nome, prezzo né data. Restano le immagini di Yamal, i documenti FCC e un prodotto che sembra già pronto a uscire allo scoperto. Per chi segue Apple, abbastanza per tenere d’occhio il prossimo annuncio.