Apple annuncia iOS 18: nuova home page, centro di controllo rinnovato e altre novità

Nel corso della conferenza di metà anno, la WWDC, Apple ha annunciato tutte le novità in arrivo sui propri dispositivi tramite il rilascio delle nuove versioni dei vari sistemi operativi. Tra tutti, non può mancare l’attesissimo iOS 18, che porta con sé tante novità all’insegna della personalizzazione e dell’esperienza d’uso.

La prima beta per sviluppatori di iOS 18 è già disponibile, con la beta pubblica prevista per luglio e il rilascio ufficiale in autunno.

iOS 18 diventa sempre più personalizzabile

Vediamo le principali novità che arriveranno con iOS 18, in arrivo dopo l’estate su tutti gli iPhone compatibili:

Personalizzazione della Schermata Home e Control Center

iOS 18 permette una maggiore personalizzazione della schermata Home, con app che possono essere spostate liberamente e icone che possono essere tinte di diversi colori. Il Control Center è stato ridisegnato e reso altamente personalizzabile, consentendo l’inclusione di strumenti provenienti da app di terze parti.

Miglioramenti all’App Messaggi

La app Messaggi ora supporta le reazioni con qualsiasi emoji, la programmazione dei messaggi, e offre nuovi effetti di testo. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di inviare e ricevere messaggi via connettività satellitare.

Foto e Mappe

L’app Foto è stata completamente ridisegnata con una nuova visualizzazione a griglia e organizzazione tematica delle immagini. Le Mappe includono ora mappe topografiche con reti di sentieri e percorsi escursionistici.

Tap to Cash

Con l’aggiornamento a iOS 18, Apple ha lanciato la nuova funzione “Tap to Cash”, che permette agli utenti di inviare denaro rapidamente utilizzando Apple Pay Cash. La funzionalità è simile ad AirDrop, ma per il trasferimento di denaro: basta avvicinare il proprio iPhone a quello del destinatario per completare la transazione in modo istantaneo.

Oltre a Tap to Cash, iOS 18 include anche miglioramenti nell’uso delle carte premio durante i pagamenti online e una maggiore integrazione dei biglietti per eventi nell’app Wallet, offrendo dettagli come il numero di posto negli stadi.

…articolo in aggiornamento