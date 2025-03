Apple iPhone 15 in sottocosto: approfitta dell'offertona per pagarlo 180€ in meno

Non accontentarti di uno smartphone qualunque ma punta in alto con l’Apple iPhone 15! Oggi questo modello di ultima generazione è disponibile su Amazon a soli 699 euro con uno sconto bomba del 20%.

In questo modo il risparmio sul prezzo di listino ammonta a 180 euro, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’occasione è davvero più unica che rara!

Apple iPhone 15: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPhone 15 è uno smartphone ricercatissimo sul mercato, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo super scontato grazie alla promozione Amazon.

In primis vanta di un brillante display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14. Questo si traduce in una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, così da poter godere di qualsiasi contenuto multimediale sempre in modo immersivo e perfetto.

La sua punta di diamante è sicuramente l’innovativo chip A16 Bionic che regala performance sbalorditive permettendo funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

Allo stesso tempo, il dispositivo ha una memoria interna da 128 GB che permette di conservare tutto ciò che vuoi ed averlo sempre a disposizione quando ne hai bisogno. In più, la sue efficienza energetica è davvero enorme così da accompagnarti per più di una giornata senza alcuna preoccupazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.