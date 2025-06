Prime Day 2025: quattro giorni di offerte e un festival in Italia

L’edizione 2025 del Prime Day di Amazon porterà una ventata di aria fresca nell’ambito degli eventi di shopping online. L’appuntamento, che si terrà dall’8 all’11 luglio, si distingue per la sua durata di quattro giorni, una novità assoluta che mira a offrire ai membri Prime un’esperienza d’acquisto ancora più coinvolgente e ricca di opportunità.

Gli utenti iscritti al servizio Prime potranno approfittare di offerte Amazon esclusive su un’ampia gamma di prodotti, spaziando dall’elettronica ai dispositivi domestici, fino ai mobili e agli articoli artigianali Made in Italy. Una delle caratteristiche più attese di questa edizione sono le “Offerte di oggi”, promozioni tematiche che si rinnoveranno ogni giorno, a partire dalla mezzanotte, per garantire fresche opportunità di risparmio.

A rendere l’evento ancora più speciale è il “festival Amazon Italia”, organizzato per celebrare il 15° anniversario di Amazon nel nostro Paese. Questa manifestazione, gratuita e aperta a tutti, si svolgerà dal 4 al 6 luglio presso il Bagno 38 a Marina di Eboli, in provincia di Salerno. Qui, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera festosa e partecipare a una varietà di attività, dalla musica dal vivo all’intrattenimento interattivo.

Il festival includerà anche spazi dedicati alla storia di Amazon in Italia e alla presentazione dei suoi prodotti e servizi più innovativi, come i dispositivi Echo, Prime Video e Amazon Music. Un momento clou sarà l’esibizione della cantautrice Serena Brancale, che si terrà il 5 luglio alle 22:00, regalando al pubblico un’esperienza musicale unica.

Un aspetto che merita particolare attenzione è il focus sulle piccole e medie imprese italiane. Durante questa edizione, Amazon dedicherà spazio e visibilità ai prodotti locali, valorizzando il patrimonio del Made in Italy e rafforzando il legame con il territorio. Questa scelta non solo arricchisce l’offerta, ma rappresenta anche un segnale di sostegno alle eccellenze artigianali e industriali del nostro Paese.

Partecipare al Prime Day è semplice: basta essere iscritti al programma Amazon Prime, che offre spedizioni rapide e una serie di vantaggi esclusivi. Per chi non fosse ancora abbonato, è possibile attivare un periodo di prova gratuito, registrandosi sul sito ufficiale. Questo consente di accedere a tutte le promozioni e di scoprire i benefici di un servizio che continua a innovare e sorprendere.