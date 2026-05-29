Il gesto a tre dita su iPhone che fa una cosa impossibile da trovare nelle impostazioni

Ti è mai capitato di prendere in mano il tuo iPhone e trovare improvvisamente le icone della schermata Home molto più grandi del normale?

A molti utenti succede dopo un aggiornamento, una modifica accidentale delle impostazioni o semplicemente dopo aver toccato una funzione poco conosciuta di iOS. La buona notizia è che nella maggior parte dei casi non si tratta di un guasto del dispositivo.

Dietro questo comportamento c’è spesso la funzione Zoom, uno strumento di accessibilità sviluppato da Apple per facilitare l’utilizzo del dispositivo a chi ha difficoltà visive. Quando viene attivata, l’interfaccia può apparire ingrandita al punto da rendere complicata la navigazione tra app, menu e impostazioni.

La funzione Zoom non si limita ad aumentare la dimensione del testo. Quando è attiva può modificare l’intera visualizzazione dello schermo, facendo apparire più grandi icone, pulsanti e finestre di sistema.

In alcuni casi l’effetto è talmente evidente che diventa difficile persino aprire l’app Impostazioni, creando la sensazione che il telefono abbia un problema software o che il display sia difettoso.

In realtà la soluzione è molto più semplice di quanto si possa immaginare.

Il trucco per tornare subito alla visualizzazione normale

Se lo schermo appare eccessivamente ingrandito, Apple consiglia un gesto che molti utenti non conoscono. Basta toccare due volte il display utilizzando tre dita contemporaneamente per ridurre temporaneamente l’ingrandimento e recuperare il controllo del dispositivo.

Una volta tornati alla schermata normale è possibile intervenire direttamente nelle impostazioni di sistema.

Per eliminare definitivamente il problema è sufficiente seguire un breve percorso all’interno di iOS.

Occorre aprire Impostazioni, entrare nella sezione Accessibilità e successivamente selezionare Zoom. Da qui è possibile disattivare l’interruttore dedicato e riportare immediatamente la schermata alle dimensioni standard.

L’operazione richiede pochi secondi e non comporta alcuna perdita di dati o modifica delle applicazioni installate.

Quando serve il computer

In situazioni più particolari, soprattutto se il livello di ingrandimento rende difficile l’utilizzo del touchscreen, è possibile intervenire collegando l’iPhone a un computer.

Attraverso il Finder sui Mac più recenti oppure tramite iTunes sui PC Windows e sui vecchi Mac, si può accedere alle opzioni di accessibilità del dispositivo e disattivare la funzione Zoom direttamente dal computer.

Si tratta di una procedura poco utilizzata, ma che può rivelarsi utile quando il telefono risulta quasi impossibile da gestire a causa dell’ingrandimento eccessivo.

Un problema più comune di quanto sembri

Molti utenti interpretano l’ingrandimento delle icone come un malfunzionamento dello smartphone e pensano immediatamente a un difetto dello schermo o del sistema operativo. Nella maggior parte dei casi, invece, è semplicemente una funzione di accessibilità attivata accidentalmente.

Prima di pensare a ripristini o interventi più drastici, vale quindi la pena controllare le impostazioni di Accessibilità. Bastano pochi tocchi per riportare l’iPhone alla visualizzazione abituale e tornare a utilizzare il dispositivo senza difficoltà.