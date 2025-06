Foxconn amplia la produzione di iPhone in India con nuove strutture

La recente espansione di Foxconn in India rappresenta un momento chiave nella strategia di diversificazione della catena di fornitura di Apple. Il colosso taiwanese ha annunciato la costruzione di un nuovo stabilimento nel Tamil Nadu, all’interno dell’ESR Industrial Park di Oragadam, dedicato esclusivamente alla produzione di scocche iPhone in metallo. Questa mossa segna un passo significativo nella crescente importanza della produzione iPhone India, che si sta trasformando in un pilastro della strategia globale di Apple.

Fino a poco tempo fa, la produzione di scocche metalliche per iPhone in India era gestita unicamente da Tata Electronics, che recentemente è diventata partner ufficiale di Apple per le riparazioni di iPhone e MacBook nel paese. Con questo nuovo impianto, Foxconn consolida ulteriormente la propria presenza in India, affiancando alle attività già esistenti, come l’assemblaggio di iPhone a Sriperumbudur e la produzione di AirPods a Hyderabad, un ulteriore tassello nella filiera produttiva.

Secondo Neil Shah di Counterpoint Research, tuttavia, il valore aggiunto locale di questa operazione rimarrà limitato. Le scocche rappresentano infatti solo il 2-3% del costo complessivo dei materiali di un iPhone. Nonostante ciò, il nuovo stabilimento nel Tamil Nadu è un segnale chiaro dell’impegno di Apple nel rafforzare la propria presenza in India, non solo come mercato emergente ma anche come hub produttivo strategico.

La scelta di espandere le operazioni in India non è casuale. In un contesto geopolitico sempre più complesso, con tensioni commerciali che potrebbero influenzare le catene di fornitura globali, diversificare le operazioni al di fuori della Cina diventa una necessità strategica. Le recenti dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha ipotizzato tariffe del 25% sugli iPhone non prodotti in America, sottolineano l’urgenza di una tale diversificazione.

Nonostante queste incertezze, il ruolo dell’India nella catena di fornitura di Apple continua a crescere. La multinazionale ha recentemente aperto nuovi negozi nel paese, dimostrando un chiaro impegno a lungo termine. Questo sviluppo si inserisce in una strategia più ampia che mira a trasformare l’India in un punto di riferimento non solo per la produzione ma anche per la vendita dei suoi prodotti.

Il nuovo impianto di Foxconn sorgerà nella stessa area industriale dove già si producono moduli display per iPhone, consolidando ulteriormente la presenza del colosso taiwanese nella regione. Questo rafforzamento delle infrastrutture produttive in India rappresenta una risposta alle sfide globali e una mossa strategica per assicurare la continuità operativa in un panorama sempre più incerto.