Prima di partire per le vacanze devi disabilitarlo sullo smartphone, o rischi un addebito immediato

L’impostazione da tenere d’occhio è il roaming dati. All’interno dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo non rappresenta un problema, grazie al principio del «Roam Like At Home»: si naviga e si telefona usando il proprio pacchetto nazionale, con minuti, SMS e giga, senza alcun sovrapprezzo. Un meccanismo rafforzato anche nel 2026 con l’abbassamento dei costi all’ingrosso tra operatori. Per una vacanza in Spagna, Francia o Grecia, dunque, il roaming può tranquillamente restare attivo.

Il rischio vero si corre fuori dall’Unione Europea. Paesi come Svizzera, Regno Unito dopo la Brexit, Turchia, Stati Uniti o Egitto non rientrano nel regime europeo: lì, senza un pacchetto dedicato, i dati vengono conteggiati a consumo a tariffe che possono essere molto alte, e l’addebito immediato di cui si parla scatta nel momento esatto in cui il telefono si aggancia a una rete straniera, magari mentre si è ancora distratti dall’arrivo a destinazione.

Cosa fare prima di partire per evitare di spendere soldi inaspettati

La Svizzera è la trappola più classica e insidiosa. Anche solo attraversandola in auto o in treno, o trovandosi vicino al confine, lo smartphone può collegarsi automaticamente a una rete elvetica e iniziare a generare costi senza che ce ne si accorga. Una dinamica simile riguarda chi si trova sulle isole italiane e greche dell’Egeo, dove il telefono può agganciarsi per errore a una rete turca, anch’essa fuori dal regime europeo.

Disattivare il roaming dati richiede pochi secondi. Su iPhone basta entrare in Impostazioni, toccare Cellulare, poi Opzioni dati cellulare e spostare su «off» la voce Roaming dati. Su Android il percorso è analogo, tra le impostazioni di rete o della SIM, alla voce dedicata al roaming dati. Per chi vuole la massima sicurezza, attivare la modalità aereo e affidarsi soltanto al Wi-Fi degli alberghi resta la soluzione più drastica ma a prova di sorprese.

Sul fronte degli operatori italiani il panorama è variegato e va verificato caso per caso. TIM, Vodafone, WindTre, ho. e Iliad propongono, per le mete extra-europee, pacchetti viaggio con un tetto di spesa giornaliero, molto più sicuri delle tariffe a consumo. Alcuni piani includono già Svizzera e Regno Unito, altri no. Prima di partire conviene quindi consultare la pagina «Estero» del proprio gestore, perché le condizioni cambiano sensibilmente da un’offerta all’altra.

Vale la pena ricordare anche le tutele previste per i dati all’estero. Per le destinazioni regolate esiste in genere un tetto di spesa oltre il quale la connessione viene sospesa, salvo diversa scelta dell’utente, e l’operatore è tenuto a inviare avvisi al raggiungimento di determinate soglie. Si tratta però di protezioni che funzionano al meglio nell’area europea, mentre nei Paesi extra-UE il margine di rischio resta più alto: ragione in più per impostare tutto con attenzione prima della partenza, anziché accorgersene a viaggio iniziato.

Esiste infine un’alternativa sempre più diffusa, ovvero la eSIM da viaggio. Servizi come Airalo, Holafly o Saily permettono di acquistare prima della partenza un pacchetto di dati locali a un prezzo fisso e contenuto, senza toccare la propria SIM principale, che resta raggiungibile per chiamate e messaggi. Per chi viaggia spesso fuori dall’Europa è ormai una delle strade più economiche per restare connessi, evitando del tutto il rischio di un conto salato al rientro.