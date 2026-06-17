Tra gli smartphone più rubati in Italia non c'è solo l'iPhone: il marchio insospettabile

Il dato di partenza è impressionante: secondo le stime di Assoutenti, ogni anno in Italia spariscono circa un milione di smartphone tra furti e smarrimenti, e solo una minima parte torna ai legittimi proprietari. In cima alle preferenze dei ladri restano da sempre gli iPhone, che in passato hanno rappresentato fino al 60% dei dispositivi sottratti, complici l’elevato valore di rivendita e la riconoscibilità del marchio.

Ma fermarsi ad Apple sarebbe fuorviante. Stabilmente nel mirino delle organizzazioni criminali ci sono anche i top di gamma Samsung Galaxy, e qui arriva la parte meno scontata: nelle classifiche dei modelli più ambiti compaiono con crescente frequenza anche Xiaomi, Huawei e i Google Pixel. Proprio quest’ultimo è forse il nome più sorprendente, dato che si tratta di un brand dalla diffusione ancora contenuta nel nostro Paese, eppure apprezzato sul mercato parallelo per la componentistica e per l’esperienza Android pura.

Non solo iPhone, gli smartphone nel mirino dei ladri

La logica che muove questi furti è prima di tutto economica. Un telefono di fascia alta, una volta sbloccato, può tornare in circolazione a una cifra molto superiore rispetto a un dispositivo bloccato, che si svaluta di colpo e finisce buono solo per i pezzi di ricambio. Per questo i ladri più organizzati evitano di far segnalare l’apparecchio come rubato e puntano a rivenderlo intero. Una parte consistente dei telefoni sottratti in Italia, peraltro, ricompare all’estero, in particolare in alcuni Paesi africani, segno di una filiera ben strutturata per smaltire la merce lontano dai radar.

C’è poi un aspetto che cambia la natura stessa del problema. Il vero tesoro custodito in uno smartphone non è più soltanto l’hardware, ma la mole di dati personali che contiene: accessi all’home banking, SPID, credenziali dei social, carte di credito memorizzate, email, documenti fiscali e sanitari.

Se al telefono si aggiunge il codice di sblocco, magari carpito con l’inganno o osservato di nascosto prima del furto, il danno può trasformarsi in un furto d’identità o nel prosciugamento di un conto corrente. Non a caso i colpi avvengono in prevalenza in locali pubblici, dove la distrazione è massima, e colpiscono soprattutto i più giovani.

Le contromisure, fortunatamente, esistono e sono in buona parte già integrate nei dispositivi. Impostare un blocco schermo robusto, preferibilmente alfanumerico e non un semplice PIN intuibile, è la prima barriera. Attivare i servizi di geolocalizzazione come Dov’è su iPhone o Trova il mio dispositivo su Android consente di localizzare e bloccare il telefono da remoto, rendendolo di fatto inutilizzabile per chi lo ha sottratto.

Annotare il codice IMEI, infine, torna utile in sede di denuncia, perché permette alle autorità e agli operatori di inserire l’apparecchio nei registri dei dispositivi rubati. Apple, dal canto suo, ha introdotto sistemi che rifiutano la riparazione di un iPhone risultante smarrito o rubato, un deterrente che punta proprio ad abbattere il valore di rivendita.