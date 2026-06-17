PC, migliaia di segnalazioni: resta bloccata la schermata nera e smette di funzionare, come risolvere senza tecnico

Al centro delle segnalazioni c’è l’aggiornamento KB5094126, distribuito da Microsoft il 9 giugno 2026 nell’ambito del consueto Patch Tuesday mensile. Sulla carta si tratta di una release importante, che corregge circa duecento vulnerabilità, di cui trentatré classificate come critiche e cinque sfruttate attivamente dagli attaccanti. Il rovescio della medaglia è arrivato subito: su migliaia di PC l’installazione provoca una schermata nera all’avvio, un ciclo infinito di richieste di ripristino BitLocker e, in alcuni casi, un blocco completo del sistema.

Il codice d’errore che ricorre nelle segnalazioni è lo 0xc0430001, che compare all’accensione delle macchine colpite. La causa è stata individuata con buona precisione, ed è di natura tecnica ma comprensibile. L’aggiornamento tenta di scrivere nuovi certificati legati al Secure Boot all’interno della partizione EFI, quella riservata all’avvio del sistema.

Quando questa partizione è troppo piccola, spesso limitata a un centinaio di megabyte sulle configurazioni più datate, lo spazio si esaurisce e l’operazione fallisce. A quel punto il Secure Boot, non riuscendo ad aggiornarsi, impedisce a Windows di caricarsi e manda il computer in loop.

Perché i PC stanno avendo problemi con gli schermi bloccati

A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i PC aziendali HP e Dell, tra cui diversi portatili professionali delle serie EliteBook, ProBook e ZBook. Nel caso di HP la situazione si aggrava perché alcuni dispositivi memorizzano i propri file di firmware proprio nella partizione EFI, riducendo ulteriormente lo spazio disponibile. Le build interessate sono la 26100.8655 per Windows 11 24H2 e la 26200.8655 per la 25H2, mentre chi è ancora su 23H2 riceve un pacchetto differente.

La domanda pratica è come uscirne senza correre dal tecnico, e qualche margine di manovra esiste. Il rimedio temporaneo più citato consiste nell’entrare nelle impostazioni del BIOS o UEFI all’avvio, individuare la voce relativa al Secure Boot e disattivarla: in questo modo il sistema riesce a caricarsi superando il blocco. È un intervento reversibile, che richiede solo di accedere al menu di configurazione premendo il tasto dedicato all’accensione, in genere F2, F10 o Canc a seconda del produttore.

Il passo successivo, e risolutivo, riguarda l’aggiornamento del firmware. HP ha riconosciuto il problema e indirizza gli utenti ai propri strumenti, come HP Support Assistant per i privati e HP Image Assistant in ambito aziendale, attraverso cui scaricare e installare una versione aggiornata del BIOS che reintroduce la compatibilità con i nuovi certificati. Una volta sistemato il firmware, è possibile riattivare il Secure Boot in tutta sicurezza. Chi non ha familiarità con queste procedure può comunque rimandare l’installazione della patch finché Microsoft, che al momento non ha ancora comunicato ufficialmente una soluzione, non rilascerà un correttivo. Resta valido il vecchio principio di non avere fretta con gli aggiornamenti sulle macchine che si usano per lavoro.