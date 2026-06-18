Adoro lo schermo TV gonfiabile da esterno alto 2,4 metri di Aldi, mi ha svoltato l'estate

Lo schermo gonfiabile venduto da Aldi appartiene a quella categoria di prodotti stagionali che la catena fa comparire e sparire dagli scaffali, spesso intorno all’estate, e che ogni volta finiscono per diventare virali. Si tratta di una superficie di proiezione che si monta gonfiandola tramite un soffiatore integrato e che, una volta in piedi, raggiunge un’altezza intorno ai 2,4 metri.

Niente impalcature e niente teli da fissare con il rischio che si pieghino: il modello del discount, a marchio Banzai o Bauhn a seconda del mercato, si riempie d’aria in meno di un minuto e arriva con picchetti, tiranti e una sacca per il trasporto.

Lo schermo gigante di Aldi trasforma il giardino in un Cinema

Il prezzo è la parte che spiega l’entusiasmo. All’estero la cifra si aggira intorno ai 70-100 dollari, una frazione di quanto costerebbe un impianto fisso da esterno. A questo va aggiunto un dettaglio che molti scoprono solo a casa: il proiettore non è incluso. Lo schermo è soltanto la tela, e per vedere qualcosa serve abbinarlo a un videoproiettore e a un sistema audio, due voci che incidono sul conto finale più dello schermo stesso.

Sul fronte tecnico le caratteristiche sono essenziali ma sufficienti per l’uso domestico. La superficie supporta la proiezione frontale e, in molti casi, anche quella posteriore, utile quando lo spazio dietro lo schermo è limitato. Il tessuto resta teso grazie alla pressione dell’aria, anche se la resa dipende molto dalla potenza del proiettore e dalla luce ambientale: di sera il risultato convince, mentre con il crepuscolo ancora chiaro le immagini perdono contrasto.

Il punto debole, segnalato da chi lo usa, è il soffiatore, che deve restare acceso per mantenere lo schermo gonfio e produce un rumore di fondo costante. Conviene quindi posizionarlo lontano dagli spettatori e abbinare un audio abbastanza potente da coprirlo. La tenuta al vento è l’altro fattore da non sottovalutare: i picchetti aiutano, ma con folate decise una superficie così ampia fa resistenza e va ancorata con cura.

In Italia un prodotto identico non sempre è presente nei punti vendita Aldi, che pure è arrivata da qualche anno, ma alternative equivalenti si trovano con facilità. Lidl propone soluzioni simili nelle sue offerte stagionali, e su Amazon i modelli gonfiabili di marchi come VEVOR partono da cifre comprese tra gli 80 e i 150 euro, spesso in formati più grandi. Chi cerca questo tipo di esperienza ha più di una strada, a patto di mettere a budget anche il proiettore.

Resta il fatto che, per una serata tra amici o per intrattenere i bambini in giardino, un telo gonfiabile cambia il modo di vivere le sere d’estate, trasformando uno spazio qualsiasi in una piccola sala all’aperto montata e smontata nel giro di pochi minuti.