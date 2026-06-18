Aggiornamento WhatsApp, cambia la schermata dei gruppi: due nuove funzioni in arrivo

WhatsApp continua a ritoccare la sua interfaccia e questa volta nel mirino finiscono le chat di gruppo.

L’ultima novità individuata nella versione beta per Android introduce una riorganizzazione completa della schermata delle informazioni dei gruppi, con l’obiettivo di rendere più immediato l’accesso alle impostazioni e alle funzioni più utilizzate.

Chi partecipa a gruppi particolarmente numerosi sa bene quanto possa diventare complicato trovare rapidamente una determinata opzione. Tra gestione dei membri, impostazioni delle notifiche, contenuti condivisi e strumenti amministrativi, le informazioni sono aumentate nel tempo e la schermata dedicata ai gruppi è diventata sempre più affollata.

La novità scoperta da WABetaInfo riguarda proprio la struttura della pagina dedicata ai gruppi. WhatsApp sta infatti introducendo un nuovo sistema di navigazione che divide le varie sezioni in aree più ordinate e facilmente raggiungibili.

L’idea è semplice: invece di costringere gli utenti a scorrere una lunga lista di impostazioni, l’app mostrerà collegamenti rapidi che permetteranno di saltare direttamente alla sezione desiderata. In questo modo sarà più facile trovare membri, media condivisi, impostazioni del gruppo e strumenti di amministrazione senza perdere tempo.

Secondo quanto emerso nelle versioni beta, il nuovo sistema utilizza delle schede dedicate che guidano l’utente verso le diverse aree della schermata. Una soluzione che ricorda quanto già visto in altre parti dell’app e che punta a rendere l’esperienza più moderna e intuitiva.

Perché WhatsApp sta cambiando l’interfaccia

Negli ultimi mesi WhatsApp ha avviato una serie di interventi grafici per uniformare l’esperienza tra Android e iPhone. Non è un caso che siano arrivate novità come il menu dei messaggi completamente ridisegnato e altre modifiche all’interfaccia delle chat.

La piattaforma sembra voler puntare su un’organizzazione più ordinata delle informazioni, soprattutto nelle conversazioni più complesse. I gruppi, che ormai vengono utilizzati per lavoro, scuola, sport e vita quotidiana, sono diventati veri e propri centri di comunicazione e richiedono strumenti sempre più efficienti.

La nuova schermata va proprio in questa direzione: ridurre il numero di tocchi necessari per raggiungere una funzione e offrire una visione più chiara delle opzioni disponibili.

Al momento la funzione è in fase di distribuzione per alcuni utenti che utilizzano la versione beta di WhatsApp per Android. Come accade spesso con le novità dell’app di Meta, il rilascio avviene gradualmente e potrebbe richiedere alcune settimane prima di raggiungere una platea più ampia.

Non ci sono ancora indicazioni ufficiali su una data di lancio globale, ma il fatto che la funzione sia già disponibile per parte dei beta tester lascia pensare che lo sviluppo sia ormai in una fase avanzata.

Per gli utenti Android si tratta di un cambiamento apparentemente piccolo, ma che potrebbe rendere molto più agevole la gestione quotidiana dei gruppi, soprattutto quelli con decine o centinaia di partecipanti. E considerando la frequenza con cui WhatsApp aggiorna la sua interfaccia negli ultimi mesi, è probabile che questa sia soltanto una delle tante novità in arrivo durante il 2026.