Le forze dell'ordine esortano gli utenti di iPhone e Android a eliminare le app straniere: possono sottrarre contatti, posizione e messaggi

L’allarme arriva dall’FBI, che il 31 marzo 2026 ha diffuso un avviso pubblico dedicato ai rischi per la sicurezza dei dati legati alle applicazioni sviluppate all’estero. Il documento, identificato come comunicato I-033126-PSA, si rivolge tanto agli utenti iPhone quanto a quelli Android e punta il dito in particolare verso le app gestite da aziende con sede in Cina.

Il motivo è di natura legale: secondo l’agenzia queste società sono soggette alle leggi cinesi sulla sicurezza nazionale, che possono obbligarle a consegnare i dati degli utenti al governo su richiesta. I tipi di informazioni indicati come a rischio sono concreti e familiari. L’FBI cita le rubriche dei contatti, la cronologia della posizione, i messaggi, i dati di navigazione e persino quelli biometrici raccolti tramite filtri fotografici e funzioni di riconoscimento del volto.

L’allerta delle forze dell’ordine sulle App straniere

Una parte dell’avviso è dedicata a un aspetto che molti ignorano: anche chi non installa una di queste app può vedere i propri dati raccolti, perché basta che un contatto conceda all’applicazione l’accesso alla propria rubrica perché nome, numero e indirizzo email finiscano comunque sui server del fornitore.

Il comunicato segnala inoltre che alcune app continuano a raccogliere informazioni in background, anche quando non vengono utilizzate, e che spesso richiedono permessi più ampi di quanto la loro funzione giustifichi. In certi casi, avverte l’agenzia, possono nascondere vulnerabilità o backdoor sfruttabili per ottenere accessi non autorizzati al dispositivo.

L’FBI non ha pubblicato una lista ufficiale di nomi, ma diverse testate hanno collegato l’avviso ad applicazioni di larghissima diffusione di origine cinese, tra cui sono state citate piattaforme come TikTok, CapCut, Temu e SHEIN. Sono strumenti usati quotidianamente anche in Italia e nel resto d’Europa, il che rende l’avviso rilevante ben oltre i confini statunitensi, pur in un contesto normativo diverso: nell’Unione Europea il trattamento dei dati personali è regolato dal GDPR, che impone vincoli più stringenti su consenso e conservazione.

Le raccomandazioni dell’agenzia non chiedono di rinunciare per forza a queste app, ma di adottare quella che definisce una buona igiene digitale. Tra i consigli pratici figurano la revisione dei permessi concessi, disattivando l’accesso a contatti, posizione, fotocamera e microfono quando non indispensabile, il download esclusivo dagli store ufficiali, la lettura delle informative sulla privacy per capire dove vengono conservati i dati e l’aggiornamento costante del sistema operativo per chiudere le falle di sicurezza note.

Su iPhone la revisione dei permessi passa dal menu Impostazioni, alla voce Privacy e sicurezza; su Android si trova nel gestore delle autorizzazioni all’interno delle impostazioni sulla privacy. Chi sospetta che i propri dati siano stati compromessi può segnalarlo, negli Stati Uniti, attraverso il portale ic3.gov dell’agenzia.

L’invito di fondo è a trattare ogni autorizzazione come una scelta consapevole, ricordando che concedere un permesso significa spesso cedere molto più di quanto si pensi nel momento in cui si tocca “consenti”.