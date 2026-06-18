Quanto durano in genere le console PlayStation, secondo i proprietari?

Con un prezzo che, per la PlayStation 5, parte da cifre vicine ai seicento dollari nelle versioni più accessoriate, la domanda sulla durata è tutt’altro che oziosa. A metà 2026 la console è sul mercato da poco più di cinque anni, un arco troppo breve per trarre conclusioni definitive, anche perché la sua generazione è ancora in corso. Per farsi un’idea conviene allora guardare ai modelli precedenti, la PlayStation 4 in primo luogo, che resta in uso presso moltissimi giocatori.

Le testimonianze raccolte online raccontano una storia di notevole longevità. In una discussione in cui si chiedeva quanto fossero durate le PS4 prima di guastarsi, molti utenti hanno risposto che la loro era ancora perfettamente funzionante. C’è chi ha riferito di una console attiva da quattordici anni con oltre quattrocento giochi all’attivo e chi ha dichiarato più di cinquemila ore di utilizzo su una PS4 Slim ancora pienamente operativa. Non mancano i racconti di PS3 e persino PS2 che continuano a funzionare a quasi due decenni dalla loro uscita.

Quanto dura effettivamente una PlayStation

Il giudizio diffuso tra i possessori è che PlayStation sia un prodotto solido e affidabile. In più di una conversazione si trovano utenti che conservano e usano ancora le versioni di lancio di PS2, PS3 e PS4, e da queste esperienze nasce la previsione, certo ottimistica, che una PS5 possa superare i vent’anni di vita. Si tratta di prove aneddotiche, non di dati di laboratorio, ma la concordanza delle testimonianze ha un suo peso.

Sul piano commerciale, la durata di una generazione si attesta storicamente intorno ai cinque-sette anni, dopodiché subentra il modello successivo. Documenti emersi nell’ambito di valutazioni regolatorie indicano che Sony non prevede di lanciare la prossima console prima del 2027, il che assegna alla PS5 un ciclo di vita commerciale di almeno sette anni, in linea con quello della PS4. La fine del supporto a una generazione, va ricordato, non coincide con la morte dell’hardware: le console continuano a funzionare e a ricevere giochi anche dopo l’arrivo del nuovo modello.

La variabile decisiva, sottolineata da molti utenti, è la cura. Una console tenuta in un ambiente ventilato, pulita con regolarità dalla polvere che ostruisce le ventole e protetta dal surriscaldamento ha probabilità molto maggiori di durare a lungo. Interventi come la sostituzione periodica della pasta termica o, sui modelli che lo consentono, l’aggiunta di un’unità a stato solido possono allungarne ulteriormente la vita utile e mantenerne le prestazioni.

Chi acquista oggi una PlayStation, insomma, può ragionevolmente contare su un apparecchio destinato ad accompagnarlo per molti anni, a patto di trattarlo con un minimo di attenzione. Più che la robustezza intrinseca, spesso citata come acquisita, è il modo in cui la console viene usata e mantenuta a fare la differenza sul lungo periodo.