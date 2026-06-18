Il sito che sta spopolando ti fa dire addio al meccanico: l'auto riparte senza problemi e a costo zero

Da qualche tempo circola con insistenza il nome di piattaforme online che promettono di rendere il guidatore autonomo nelle riparazioni, riducendo il ricorso al meccanico. La più citata in questo momento è AUTODOC CLUB, il portale gratuito legato al noto rivenditore di ricambi AUTODOC.

Una volta registrati, gli utenti accedono senza costi a un archivio imponente: oltre ventimila guide in PDF e più di tremila video tutorial che spiegano passo dopo passo come sostituire componenti e materiali di consumo su un gran numero di modelli e marche.

Il sito che ti fa dire addio al meccanico

Il funzionamento è pensato per chi parte da zero. Ogni guida elenca gli attrezzi necessari, descrive le fasi di smontaggio e rimontaggio e segnala le particolarità del singolo veicolo, eliminando la caccia dispersiva a informazioni sparse tra forum e siti diversi. Non è l’unica risorsa di questo tipo: esistono piattaforme come iFixit, che ha una sezione dedicata ad auto e veicoli commerciali con il supporto di una community, e cataloghi di manuali d’officina che raccolgono la documentazione tecnica dei costruttori.

L’attrattiva economica è evidente. Cambiare in autonomia un filtro dell’aria, le spazzole tergicristallo, una lampadina o, con un po’ di esperienza, le pastiglie dei freni significa pagare solo il pezzo ed evitare la manodopera, che sulle operazioni più semplici incide in modo notevole sul conto finale. Per chi ha manualità e voglia di imparare, il risparmio nel corso degli anni può essere consistente.

La formula “a costo zero”, però, va presa con la giusta misura. I tutorial sono gratuiti, ma i ricambi e gli attrezzi no, e qualche utensile specifico può richiedere un investimento iniziale. Soprattutto, non tutti gli interventi sono adatti al fai da te. Le operazioni che toccano la sicurezza, come freni, sterzo e sospensioni, lasciano poco margine all’errore, e un lavoro fatto male rischia di costare molto più di quanto si è risparmiato. C’è poi un capitolo che impone particolare prudenza: sulle vetture ibride ed elettriche i sistemi ad alta tensione possono provocare lesioni gravi, e qualsiasi intervento su quelle componenti va lasciato a tecnici abilitati.

Va inoltre considerato l’aspetto della garanzia. Sui veicoli nuovi, mettere mano in proprio a determinate parti può comportare la decadenza della copertura del costruttore, e la diagnosi di un guasto complesso resta spesso appannaggio di chi dispone di strumentazione professionale e dell’accesso ai codici elettronici della centralina.

Il quadro che ne esce è quello di uno strumento prezioso ma non miracoloso. Per la manutenzione ordinaria e per i piccoli interventi questi portali abbattono davvero la barriera della conoscenza e permettono di risparmiare. Per tutto ciò che riguarda la sicurezza, l’elettronica avanzata o i veicoli elettrificati l’officina resta un riferimento difficile da sostituire, e il fai da te conviene fermarsi un passo prima di dove inizia il rischio.