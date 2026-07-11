La serie più amata di tutti i tempi ritorna con un regalo speciale per gli utenti

The Office torna con un regalo pensato per chi la serie l’ha vista, rivista e magari mandata a memoria. NBCUniversal pubblicherà il 14 luglio 2026 una nuova edizione completa della sitcom, con oltre 25 ore di materiale aggiuntivo recuperato dagli archivi.

Non si tratta di nuovi episodi, né di un seguito, ma di versioni più ricche delle puntate già note: scene eliminate, dialoghi mai ascoltati e montaggi alternativi.

The Office si allunga: 194 episodi con scene eliminate e dialoghi inediti

Chi sperava di ritrovare Michael Scott, Jim, Pam e Dwight in storie completamente nuove dovrà frenare l’entusiasmo. La nuova uscita di The Office non porta episodi girati oggi e non riapre la vita della Dunder Mifflin di Scranton. Il materiale arriva dalle riprese originali della serie, chiuse da oltre dieci anni, e comprende scene tagliate, battute rimaste fuori dalla versione televisiva e alcune sequenze montate in modo diverso.

Secondo NBCUniversal, sono contenuti “mai visti prima” inseriti direttamente dentro gli episodi. L’operazione riprende la formula delle Superfan Episodes, già disponibili negli Stati Uniti su Peacock per 100 puntate, e la porta a 194 episodi estesi. La serie originale conta nove stagioni e 201 episodi: questa nuova raccolta copre quindi quasi tutto il viaggio dello show e aggiunge materiale finora non distribuito in 94 puntate rispetto a quanto già visto sulla piattaforma americana.

Ventcinque ore dagli archivi: perché possono cambiare il modo di rivedere la serie

Per molti spettatori, The Office non è una serie da guardare una volta e mettere da parte. È uno di quei titoli che tornano, sera dopo sera, tra clip condivise online, citazioni ripetute a memoria e rewatch sul divano. Per questo anche pochi secondi in più possono fare la differenza: una risposta diversa di Dwight Schrute, uno sguardo trattenuto tra Jim e Pam, una battuta rimasta fuori dal montaggio.

Il falso documentario, con camera a mano, interviste a lato e momenti spesso nati dall’improvvisazione, si presta bene a una versione più lunga. Sul set venivano girate molte varianti, poi tagliate per stare nei tempi della tv. Ora quelle battute e quei frammenti rientrano negli episodi. La trama non cambia, certo. Ma cambia il respiro di alcune scene: più pause, più umorismo, qualche dettaglio in più sui personaggi. Per chi conosce ogni puntata, il materiale d’archivio può sembrare quasi nuovo.

Uscita negli USA, acquisto digitale e dubbi sull’arrivo in Italia

La collezione completa estesa di The Office arriverà prima negli Stati Uniti, dal 14 luglio 2026. Le puntate saranno disponibili in digitale per l’acquisto o il noleggio su piattaforme come Prime Video, Apple TV e YouTube, secondo le informazioni diffuse per il mercato americano. È prevista anche una versione fisica in cofanetto, pensata per chi preferisce avere la serie sugli scaffali, accanto alle vecchie edizioni DVD o Blu-ray.

Per l’Italia, invece, la situazione resta incerta. La nuova edizione non risulta annunciata in distribuzione regolare sul mercato tedesco o europeo. Per gli utenti italiani, al momento, l’unica strada indicata è l’importazione tramite Amazon.com, con costi di spedizione, possibili dazi e commissioni extra. Non è stato comunicato se le versioni estese arriveranno più avanti sui servizi streaming disponibili in Italia. Per ora, dunque, il regalo c’è, ma resta lontano: un nuovo modo per tornare alla Dunder Mifflin, con molte scene in più, non ancora alla portata di tutti.