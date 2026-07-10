NETFLIX, hai poco tempo per vedere la serie più inquietante di tutti i tempi prima che venga cancellata

A luglio 2026 il catalogo di Netflix perde diversi film e serie per la scadenza degli accordi di licenza. Tra gli addii che pesano di più c’è la saga di Saw, disponibile solo fino al 19 luglio: chi vuole rivederla prima della rimozione ha ormai poco tempo.

La piattaforma cambia spesso la sua offerta, tra nuovi arrivi e titoli che se ne vanno, ma stavolta l’uscita riguarda una delle serie horror più riconoscibili degli ultimi vent’anni. Chi aveva rimandato la maratona, insomma, farebbe bene a muoversi. Poi sparirà dall’app.

Le date da segnare: quando spariscono serie e film dal catalogo

Il calendario delle uscite di Netflix a luglio 2026 attraversa tutto il mese e tocca titoli molto diversi: serie animate, film d’azione, commedie, thriller e produzioni internazionali. Tra le serie, “Zom 100: Bucket List of the Dead” lascia il catalogo dall’8 luglio, mentre il 10 luglio tocca a “Sneaky Pete”. Il 14 luglio escono “The Beauty Queen of Jerusalem” e “Yizo Yizo”; il 15 è il turno di “Entitled”, seguito il 17 da “Pinky Malinky”.

Più avanti, il 21 luglio, salutano “Okupas”, “Pororo & Fairy Tales” e “Yahoo+”; il 22 luglio esce “Polly Pocket”, mentre “Welcome to the Family” chiude il gruppo il 27 luglio. Anche tra i film il ricambio è fitto: il 12 luglio viene rimosso “Bob Marley: One Love”, il 15 “Side Effects”, il 18 “Land of Bad”, il 28 “Sliding Doors” e il 31 “Obvious Child”. Sono date già indicate nelle comunicazioni di catalogo. E, una volta arrivate, non lasciano molto spazio ai ripensamenti.

Il caso Saw: perché la saga horror è l’addio più pesante del mese

L’uscita più pesante, per gli appassionati di horror, resta quella di Saw. La rimozione è prevista per il 19 luglio 2026 e riguarda buona parte della saga: “Saw”, “Saw II”, “Saw III”, “Saw IV”, “Saw V”, “Saw VI”, “Saw: The Final Chapter”, “Jigsaw” e “Spiral: From the Book of Saw”. Il primo film, diretto da James Wan e uscito nel 2004, ha creato un immaginario difficile da dimenticare: due uomini incatenati in un bagno abbandonato, un cadavere al centro della stanza, indizi lasciati con una precisione spietata e la figura di Jigsaw, l’enigmista che mette le vittime davanti a prove fisiche e morali.

Non è soltanto splatter, almeno per chi lo segue dall’inizio. È un thriller chiuso, sporco, quasi teatrale, poi diventato un marchio conosciuto in tutto il mondo. “Lo riguardo ogni volta che torna disponibile”, ha scritto più di un utente sui social nelle ultime ore, commentando la rimozione. Ed è qui il punto: quando una saga così esce tutta insieme, il colpo per il pubblico si sente.

Licenze in scadenza e ritorni incerti: cosa significa per gli abbonati

Il motivo delle rimozioni, per questi titoli, è legato alle licenze in scadenza. È una regola ormai normale nello streaming: Netflix può tenere un film o una serie per un certo periodo, poi deve rinnovare l’accordo oppure lasciare scadere i diritti. Questo non vuol dire che un contenuto non possa tornare più avanti, ma al momento non ci sono indicazioni su un eventuale rientro di Saw o degli altri titoli nel catalogo italiano.

Per gli abbonati la conseguenza è semplice: conviene controllare la sezione “ultimo giorno per guardare” e non dare per scontato che i film salvati in lista restino lì per sempre. Il catalogo funziona così: entra, esce, cambia. E a luglio, per chi ama l’horror, la priorità ha un nome preciso: Saw su Netflix.