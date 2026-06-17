Folla da LIDL per le cuffie più desiderate del mercato a meno di 20 euro: è l’affare dell’estate

Il protagonista è un paio di cuffie on-ear della linea SilverCrest, il marchio con cui Lidl firma buona parte della sua elettronica di consumo. Il listino si aggira sui 19,99 euro, una cifra che la catena tedesca ha più volte limato fino a 15,99 euro in occasione delle promozioni, e che colloca il prodotto in una fascia dove di solito si trovano accessori anonimi o cloni di importazione.

La scheda tecnica racconta un dispositivo essenziale ma curato. La connessione è affidata al Bluetooth 5.0, con una portata dichiarata di una decina di metri, sufficiente per muoversi in casa senza trascinarsi dietro lo smartphone. La batteria agli ioni di litio promette un’autonomia intorno alle sedici ore e si ricarica completamente in due ore e mezza tramite cavo USB-C, lo stesso connettore ormai universale che evita di andare a caccia di alimentatori dedicati. Nella confezione, oltre al cavo, compare un jack da 3,5 millimetri per l’ascolto in modalità cablata, utile quando la carica è esaurita.

Da LIDL le cuffie più desiderate ad un prezzo bomba

Il peso resta contenuto sui 180-200 grammi, le coppe sono pieghevoli e la struttura in plastica privilegia la leggerezza rispetto alla solidità da studio. Lidl insiste su due aspetti: la presenza di bassi marcati, pensati per un ascolto immediato più che per la fedeltà assoluta, e la funzione vivavoce, garantita da un microfono integrato e da un tasto fisico per gestire riproduzione e chiamate. Niente cancellazione attiva del rumore in questa versione base, anche se in passato la catena ha proposto modelli con ANC sempre sotto i venti euro.

A spingere gli acquisti contribuisce il giudizio degli utenti, con una valutazione media vicina alle quattro stelle e mezzo. Va però ricordato un dettaglio che incide sul prezzo finale: acquistando online, alla cifra di listino si sommano 3,99 euro di spedizione, mentre nei punti vendita fisici la disponibilità è incostante e dipende dalla rotazione settimanale del bazar. Non è raro che le scorte si esauriscano nel giro di poche ore, da cui le code segnalate all’apertura.

Per il mercato italiano il confronto naturale è con l’offerta di Amazon, dove marchi come JBL, Soundcore di Anker o le innumerevoli proposte cinesi presidiano la stessa fascia di prezzo, spesso con caratteristiche analoghe e recensioni altrettanto generose. A pesare sulla bilancia sono allora l’impulso d’acquisto tipico del supermercato e la garanzia di tre anni che Lidl applica a gran parte dei suoi prodotti, una copertura più lunga rispetto ai due anni di legge previsti per la generalità dei dispositivi.

Resta il fatto che, a questi prezzi, le cuffie Lidl non puntano a competere con i modelli premium, ma a coprire un’esigenza precisa: ascoltare musica o rispondere al telefono senza fili spendendo quanto un paio di pizze. Per chi cerca un secondo paio da tenere in borsa o da regalare senza pensieri il calcolo è presto fatto, e la stessa catena pare averlo intuito affiancando alle on-ear anche un modello in-ear proposto a 9,99 euro.