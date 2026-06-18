Carta d'identità cartacea, slitta l'addio: resta valida oltre il 3 agosto fino alla scadenza naturale

La transizione dalla carta d’identità cartacea a quella elettronica subisce un rinvio significativo. Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi martedì 16 giugno 2026, ha deciso di prorogare la validità dei documenti cartacei oltre il 3 agosto 2026, data che era stata fissata come termine ultimo per l’abbandono del vecchio formato. In concreto, le carte cartacee non ancora scadute manterranno la loro efficacia fino alla naturale scadenza riportata sul documento, anche dopo quella soglia.

La decisione supera quanto stabilito da una circolare del Ministero dell’Interno del 3 febbraio 2026, che aveva indicato il 3 agosto come momento oltre il quale le carte di carta non sarebbero più state utilizzabili, pur se formalmente ancora valide. La scadenza derivava a sua volta dal regolamento europeo n. 1157 del 2019, che impone in tutta l’Unione il graduale passaggio a documenti con standard di sicurezza uniformi.

Carta d’identità cartacea: cosa cambia

Il motivo del dietrofront è pratico. L’emissione della Carta d’Identità Elettronica procede a rilento in diversi comuni, e gli uffici anagrafe sono da tempo in difficoltà nel gestire la mole di richieste di rinnovo. Prorogando la validità dei vecchi documenti, il governo punta a evitare la corsa agli sportelli e a dare più tempo sia ai cittadini sia agli enti locali. I numeri aiutano a inquadrare la situazione: secondo l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono state finora emesse oltre 63 milioni di CIE, il che lascerebbe ancora qualche milione di carte cartacee da convertire nei prossimi mesi.

C’è però un dettaglio che merita attenzione e che andrà chiarito con il testo definitivo del provvedimento. Il comunicato di Palazzo Chigi precisa che le carte cartacee non scadute restano valide “per determinate finalità e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi”.

Questa formulazione, volutamente prudente, non specifica con chiarezza se il documento di carta continuerà a essere accettato anche da soggetti privati come banche, compagnie telefoniche, assicurazioni e fornitori di energia. Fino alla pubblicazione del testo, su questo punto resta un margine di incertezza.

In parallelo, chi deve comunque richiedere la CIE può farlo prenotando un appuntamento presso l’ufficio anagrafe del proprio comune oppure attraverso il portale governativo Agenda Online. Il documento elettronico viene stampato esclusivamente dall’Istituto Poligrafico, con sede a Roma, e in condizioni ordinarie richiede un minimo di sei giorni lavorativi per la consegna. Nei casi in cui il comune non riesca a rilasciarlo in tempi rapidi, l’anagrafe potrà emettere un documento provvisorio sostitutivo, utile soprattutto per chi ha necessità urgenti, come un viaggio all’estero.

Vale infine la pena ricordare due novità che si intrecciano con questa partita. Dal 1° giugno 2026 i cittadini italiani iscritti all’AIRE possono richiedere la CIE in qualsiasi comune italiano, a prescindere dal proprio comune di iscrizione. Ed è all’esame un intervento, nell’ambito del decreto Semplificazioni, che eliminerebbe l’obbligo di rinnovo della carta d’identità per gli over 70. La proroga, dunque, non cancella il passaggio all’elettronico, ma ne ridistribuisce i tempi, lasciando ai cittadini la possibilità di muoversi senza l’assillo di una scadenza imminente.