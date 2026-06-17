Attivalo sull’iPhone prima di andare in spiaggia: solo così salvi lo schermo del telefono ed eviti di bruciare i pixel

Il nemico numero uno, in spiaggia, è la combinazione tra calore e luminosità massima. Gli iPhone montano schermi OLED, una tecnologia che offre neri assoluti e colori brillanti ma che, sotto sforzo prolungato, è soggetta a due rischi: il surriscaldamento dei componenti e, nel lungo periodo, il cosiddetto burn-in, ossia la ritenzione permanente di immagini statiche che lasciano una traccia fantasma sul pannello. Tenere il display al massimo della luminosità sotto il sole cocente è proprio la condizione che accelera l’usura dei singoli pixel.

Devi disattivarlo prima di andare in spiaggia

Apple lo sa, e ha integrato un meccanismo di autodifesa che molti utenti scambiano per un difetto. Quando l’iPhone rileva temperature elevate, il sistema operativo riduce automaticamente alcune prestazioni, abbassando per prima cosa la luminosità dello schermo.

È il motivo per cui, alzando il cursore al massimo in pieno sole, il display dopo pochi secondi torna a scurirsi da solo. Non è un malfunzionamento, ma una protezione che non può essere disattivata del tutto, pensata per impedire che il calore danneggi la batteria e gli altri componenti interni.

La mossa più sensata, allora, è assecondare questo automatismo invece di combatterlo. Attivare la Luminosità automatica lascia che sia il telefono a regolare l’intensità del display in base alla luce ambientale, evitando che si forzi manualmente il valore al massimo e si sottoponga il pannello a uno stress inutile. L’impostazione si trova nelle opzioni di accessibilità dedicate allo schermo. Allo stesso modo, inserire la modalità Risparmio energetico prima di esporre il dispositivo al sole abbassa la luminosità e blocca gli aggiornamenti in background, riducendo il carico termico complessivo.

Restano poi le regole di buon senso che valgono per qualsiasi smartphone. L’iPhone è progettato per operare correttamente tra zero e 35 gradi, con una soglia di conservazione che arriva a 45: lasciarlo sulla sabbia rovente, sul cruscotto dell’auto o in una borsa esposta al sole significa superare facilmente quei limiti. Una custodia di colore chiaro assorbe meno calore di una scura, e riporre il telefono all’ombra, magari avvolto in un asciugamano, fa più di qualsiasi impostazione.

Va evitato anche l’errore opposto, ovvero il tentativo di raffreddarlo di colpo immergendolo nell’acqua o appoggiandolo su una borsa frigo: gli sbalzi termici bruschi possono provocare condensa interna e danneggiare l’elettronica.

Se nonostante tutto compare il messaggio che segnala la temperatura troppo elevata, la cosa giusta da fare è spegnere l’iPhone e lasciarlo raffreddare all’ombra prima di riaccenderlo, senza insistere nell’uso. Qualche minuto di pazienza in più, in una giornata al mare, vale molto meno di un display da sostituire a fine stagione.