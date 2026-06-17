iOS 27, tre funzioni in arrivo in autunno: tra queste la scelta del chatbot per Siri

Il keynote della WWDC 2026 ha presentato iOS 27 puntando soprattutto su stabilità e intelligenza artificiale, ma secondo Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter Power On, ci sono almeno tre funzioni destinate al sistema che Apple ha preferito non mostrare.

La più attesa riguarda l’integrazione dei chatbot di terze parti all’interno di Siri, resa possibile da un nuovo framework chiamato Extensions. L’idea è consentire all’assistente di appoggiarsi a modelli esterni senza che Apple debba negoziare accordi separati con ciascuna azienda.

iOS 27, le funzioni che arriveranno presto

Al momento la beta di iOS 27 permette soltanto di alternare Siri e ChatGPT, ma Gurman sostiene che l’elenco è destinato ad allungarsi attraverso un apposito strumento per sviluppatori e una sezione dedicata nell’App Store. Cupertino avrebbe già avviato discussioni con OpenAI, Anthropic e Google, definendo anche i requisiti che gli sviluppatori dovranno richiedere per attivare la funzione.

Sul perché non sia stata svelata subito, il giornalista avanza più ipotesi: dal possibile conflitto con le dispute legate al Digital Markets Act europeo al rischio di togliere attenzione alla nuova Siri, fino alla difficoltà di comunicare un’apertura ad altri modelli proprio mentre l’azienda spiega l’uso delle tecnologie di Google.

Le altre due novità sono più legate all’hardware in arrivo. La prima è una versione rinnovata dell’app Fotocamera, più personalizzabile, che permetterebbe di scegliere quali funzioni mostrare e dove collocarle nell’interfaccia: il suo debutto è atteso in concomitanza con l’annuncio dell’iPhone 18 Pro, previsto in autunno, e per ora non è presente nella beta. La seconda riguarda un nuovo quadrante Modulare per Apple Watch, ispirato a una versione semplificata del Modular Ultra oggi esclusivo dell’Apple Watch Ultra, che dovrebbe arrivare insieme ai prossimi modelli di orologio.

Il filo conduttore è chiaro: diverse funzioni di iOS 27 sono già scritte e presenti nel codice, ma Apple sembra intenzionata a distribuirle in più tappe, legandole all’arrivo dei nuovi prodotti autunnali. Per l’utenza italiana, abituata a ricevere gli aggiornamenti contestualmente al resto del mondo, significa che la versione installata a settembre potrebbe non essere il punto d’arrivo, bensì la base su cui innestare le novità nei mesi successivi.