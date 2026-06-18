Quattro funzioni potenti del PC che quasi nessuno attiva (ma dovrebbe)

Il sistema operativo più diffuso al mondo nasconde diversi strumenti utili che restano disattivati per impostazione predefinita. Bastano pochi secondi per attivarli e rendere il computer più ordinato ed efficiente.
Il sistema operativo più diffuso al mondo nasconde diversi strumenti utili che restano disattivati per impostazione predefinita. Bastano pochi secondi per attivarli e rendere il computer più ordinato ed efficiente.
Roberto Torcolacci
Pubblicato il 18 giu 2026
Quattro funzioni potenti del PC che quasi nessuno attiva (ma dovrebbe)

Windows è perfettamente utilizzabile così come si presenta appena installato, ma raramente è ottimizzato. Il sistema operativo più diffuso al mondo include diversi strumenti pensati per migliorare ordine, produttività e gestione del computer, che però restano disattivati per impostazione predefinita. Attivarne alcuni richiede pochi secondi e non comporta l’installazione di programmi di terze parti.

Le funzioni che tutti usiamo poco di Windows

Il primo è la cronologia degli appunti. Per impostazione predefinita Windows conserva un solo elemento copiato alla volta, sovrascrivendo il precedente a ogni nuova copia. Abilitando questa funzione, il sistema memorizza invece più contenuti, testi e immagini, accessibili premendo la combinazione Win + V. Compare così un pannello con gli ultimi elementi copiati, da cui è possibile incollare qualsiasi voce, fissare quelle usate più spesso e, se è attiva la sincronizzazione cloud, ritrovare gli appunti anche su altri dispositivi collegati allo stesso account.

Le funzioni che tutti usiamo poco di Windows-melablog.it

Il secondo riguarda i layout di affiancamento, le cosiddette Snap Layout. Molti le usano già nella forma più elementare, trascinando una finestra contro un bordo per dividere lo schermo a metà. Passando il puntatore sul pulsante di ingrandimento, oppure premendo Win + Z, si accede però a schemi predefiniti che dispongono le finestre in modo ordinato: due affiancate, tre in colonne, quattro in griglia. È un modo per strutturare lo spazio di lavoro senza ridimensionare manualmente ogni finestra, particolarmente utile su un portatile o su un monitor singolo.

Il terzo è la visualizzazione delle estensioni dei file. Windows, di base, nasconde la sigla che indica il tipo di file, come .docx o .jpg. Attivandone la visualizzazione dall’Esplora file si capisce subito con che cosa si ha a che fare, un dettaglio che aiuta nell’organizzazione dei documenti ma che ha anche un risvolto di sicurezza: vedere l’estensione reale aiuta a riconoscere un file eseguibile mascherato da innocuo, una tecnica usata spesso per diffondere software dannoso.

Il quarto è Sensore memoria, lo strumento che gestisce in automatico lo spazio di archiviazione. Una volta attivato, elimina periodicamente i file temporanei, svuota il cestino e libera spazio senza richiedere interventi manuali, contrastando l’accumulo di file inutili che con il tempo tende a rallentare il sistema. È un piccolo automatismo che evita la manutenzione periodica a cui in pochi pensano finché il disco non è quasi pieno.

Nessuna di queste funzioni stravolge l’esperienza d’uso, ma insieme rendono il computer più ordinato, rapido e gestibile. Il filo comune è che si tratta di strumenti già presenti, gratuiti e pensati da Microsoft, che restano però spenti per impostazione predefinita: per attivarli basta entrare nelle impostazioni o nell’Esplora file e cercare le voci corrispondenti. Vale la pena ricordare che, pur essendo presentati nel contesto delle versioni più recenti del sistema, alcuni di questi strumenti sono disponibili da tempo e funzionano in modo analogo anche su installazioni meno aggiornate, a riprova di quanto spesso le funzioni più comode siano anche le più trascurate.

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