Quattro funzioni potenti del PC che quasi nessuno attiva (ma dovrebbe)

Windows è perfettamente utilizzabile così come si presenta appena installato, ma raramente è ottimizzato. Il sistema operativo più diffuso al mondo include diversi strumenti pensati per migliorare ordine, produttività e gestione del computer, che però restano disattivati per impostazione predefinita. Attivarne alcuni richiede pochi secondi e non comporta l’installazione di programmi di terze parti.

Le funzioni che tutti usiamo poco di Windows

Il primo è la cronologia degli appunti. Per impostazione predefinita Windows conserva un solo elemento copiato alla volta, sovrascrivendo il precedente a ogni nuova copia. Abilitando questa funzione, il sistema memorizza invece più contenuti, testi e immagini, accessibili premendo la combinazione Win + V. Compare così un pannello con gli ultimi elementi copiati, da cui è possibile incollare qualsiasi voce, fissare quelle usate più spesso e, se è attiva la sincronizzazione cloud, ritrovare gli appunti anche su altri dispositivi collegati allo stesso account.

Il secondo riguarda i layout di affiancamento, le cosiddette Snap Layout. Molti le usano già nella forma più elementare, trascinando una finestra contro un bordo per dividere lo schermo a metà. Passando il puntatore sul pulsante di ingrandimento, oppure premendo Win + Z, si accede però a schemi predefiniti che dispongono le finestre in modo ordinato: due affiancate, tre in colonne, quattro in griglia. È un modo per strutturare lo spazio di lavoro senza ridimensionare manualmente ogni finestra, particolarmente utile su un portatile o su un monitor singolo.

Il terzo è la visualizzazione delle estensioni dei file. Windows, di base, nasconde la sigla che indica il tipo di file, come .docx o .jpg. Attivandone la visualizzazione dall’Esplora file si capisce subito con che cosa si ha a che fare, un dettaglio che aiuta nell’organizzazione dei documenti ma che ha anche un risvolto di sicurezza: vedere l’estensione reale aiuta a riconoscere un file eseguibile mascherato da innocuo, una tecnica usata spesso per diffondere software dannoso.

Il quarto è Sensore memoria, lo strumento che gestisce in automatico lo spazio di archiviazione. Una volta attivato, elimina periodicamente i file temporanei, svuota il cestino e libera spazio senza richiedere interventi manuali, contrastando l’accumulo di file inutili che con il tempo tende a rallentare il sistema. È un piccolo automatismo che evita la manutenzione periodica a cui in pochi pensano finché il disco non è quasi pieno.

Nessuna di queste funzioni stravolge l’esperienza d’uso, ma insieme rendono il computer più ordinato, rapido e gestibile. Il filo comune è che si tratta di strumenti già presenti, gratuiti e pensati da Microsoft, che restano però spenti per impostazione predefinita: per attivarli basta entrare nelle impostazioni o nell’Esplora file e cercare le voci corrispondenti. Vale la pena ricordare che, pur essendo presentati nel contesto delle versioni più recenti del sistema, alcuni di questi strumenti sono disponibili da tempo e funzionano in modo analogo anche su installazioni meno aggiornate, a riprova di quanto spesso le funzioni più comode siano anche le più trascurate.