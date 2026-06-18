La tua connessione Wi-Fi non è lenta a causa della larghezza di banda, ma a causa del tempo di trasmissione

Capita di pagare per una connessione veloce, vedere un test della velocità che conferma numeri elevati e ciononostante percepire una rete lenta e a scatti. La spiegazione, in molti casi, non riguarda la larghezza di banda disponibile, ma il cosiddetto tempo di trasmissione, l’airtime: la frazione di tempo in cui ciascun dispositivo può effettivamente parlare con il router.

Il Wi-Fi, a differenza di un cavo, è un mezzo condiviso. Tutti gli apparecchi collegati a una stessa banda usano lo stesso canale e non possono trasmettere nello stesso istante: si alternano, secondo un meccanismo che assegna a turno la possibilità di comunicare. Finché i dispositivi sono pochi e moderni il sistema funziona in modo fluido. I problemi nascono quando entra in gioco un apparecchio lento o datato.

La connessione Wi-Fi è lenta? Il motivo reale

È quella che gli esperti chiamano l’anomalia delle prestazioni Wi-Fi. Un singolo dispositivo che trasmette a velocità bassa, tipicamente un vecchio gadget o un oggetto della casa connessa relegato alla banda dei 2,4 GHz, tende a occupare il canale per un tempo sproporzionato a ogni suo turno. Il risultato è che trascina verso il basso l’intera rete: anche gli apparecchi veloci sono costretti ad aspettare, e tutti finiscono per soffrire di latenza pur in presenza di banda abbondante. È il motivo per cui i test di velocità possono non rilevare nulla di anomalo mentre l’esperienza d’uso resta frustrante.

Le cause che alimentano questa congestione sono diverse: interferenze provenienti dalle reti dei vicini, soprattutto in palazzi e zone densamente popolate, interferenze interne tra i dispositivi di casa e la presenza di troppi apparecchi che competono per lo stesso canale. Tutti fattori che riducono il tempo utile a disposizione di ciascuno.

Esistono però alcuni accorgimenti efficaci. Il primo è separare i dispositivi tra le bande disponibili, spostando gli apparecchi più esigenti, come computer e smart TV, sui 5 GHz, e relegando gli oggetti connessi meno rapidi alla banda dei 2,4 GHz, così da isolare i potenziali colli di bottiglia. I router più recenti, dotati di banda a 6 GHz, offrono ulteriore margine.

Nelle impostazioni di molti router si trova inoltre una funzione dedicata, spesso indicata come Airtime Fairness all’interno delle opzioni di qualità del servizio, pensata proprio per impedire che un dispositivo lento monopolizzi il canale a scapito degli altri.

Per gli apparecchi su cui la stabilità è prioritaria, infine, il collegamento via cavo resta la soluzione più sicura, perché elimina del tutto la competizione per l’airtime e la latenza che ne deriva. Capire che il problema non è quasi mai la velocità nominale dell’abbonamento, ma il modo in cui quella velocità viene spartita tra gli apparecchi, cambia l’approccio: invece di cercare un piano più costoso conviene guardare a quanti e quali dispositivi affollano la propria rete e a come sono distribuiti.