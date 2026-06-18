iPhone 11, 12, 13 o 14: le differenze che contano davvero e quale conviene comprare oggi

I modelli iPhone 11, 12, 13 e 14 continuano a circolare in milioni di esemplari, sostenuti da prezzi calanti, affidabilità e un supporto software ancora garantito. Con la serie iPhone 17 ormai sul mercato, queste generazioni precedenti diventano l’opzione naturale per chi vuole spendere meno senza rinunciare a uno smartphone solido.

Le differenze tra un anno e l’altro, però, incidono sull’uso quotidiano più di quanto suggeriscano le schede tecniche, e conoscerle evita di pagare per caratteristiche superflue o, al contrario, di rinunciare a quelle che contano.

iPhone 11, 12, 13 o 14: le differenze

Il salto più evidente riguarda lo schermo. L’iPhone 11 monta un pannello LCD Liquid Retina da 6,1 pollici, adeguato per le attività di base ma meno nitido e brillante rispetto a quanto offerto dalle generazioni successive. Con l’iPhone 12 arriva la tecnologia OLED Super Retina XDR, che porta contrasti più marcati, maggiore efficienza e un corpo più sottile e leggero. I modelli 13 e 14 mantengono lo stesso tipo di display ma ne migliorano luminosità e resa cromatica, rendendo più piacevole guardare contenuti in HDR o usare il telefono sotto il sole.

Sul fronte del processore, l’iPhone 11 si affida al chip A13 Bionic, ancora valido per la maggior parte delle operazioni. Il 12 passa all’A14, con progressi nell’intelligenza artificiale e nei consumi, mentre 13 e 14 condividono l’A15, con la sola differenza di una GPU più potente sul modello più recente. Nella pratica gli iPhone 13 e 14 garantiscono fluidità in multitasking, giochi e montaggio multimediale, oltre a un numero maggiore di anni di aggiornamenti iOS assicurati.

Le fotocamere segnano l’altro spartiacque. L’iPhone 11 propone un sistema doppio da 12 MP con Modalità Notte e video in 4K, sufficiente per un utente poco esigente. Il 12 affina apertura ed elaborazione dell’immagine, il 13 introduce la stabilizzazione ottica con spostamento del sensore e la Modalità Cinema, mentre il 14 aggiunge il Photonic Engine per gli scatti in penombra e la Modalità Azione per video stabilizzati. Se la fotografia notturna o il video curato sono una priorità, i passaggi tra le generazioni si notano.

Anche l’autonomia cresce di pari passo: dall’iPhone 11, dignitoso ma non eccezionale, si arriva alle circa diciannove e venti ore di riproduzione video dei modelli 13 e 14. Va ricordato infine che l’iPhone 11 è l’ultimo privo di 5G: dal 12 in poi tutti includono questa connettività, oltre al Wi-Fi 6 e al sistema MagSafe per la ricarica wireless e gli accessori magnetici, mentre il 14 introduce funzioni di sicurezza come il Rilevamento incidenti.

Tradotto in consigli d’acquisto, l’iPhone 11 ha senso solo con un budget molto contenuto e senza necessità di 5G. Il 12 è la porta d’ingresso a OLED e rete di nuova generazione a buon prezzo. Il 13 resta il miglior compromesso tra autonomia, potenza e fotocamera, mentre il 14 si rivolge a chi vuole il meglio in ambito fotografico e di sicurezza, pur con uno scarto sottile rispetto al predecessore. In Italia, dove l’usato ricondizionato di questi modelli è molto diffuso, la scelta dipende soprattutto da quanto si è disposti a spendere per ciascuno di questi salti.