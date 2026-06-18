iPhone 11, 12, 13 o 14: le differenze che contano davvero e quale conviene comprare oggi

I modelli di iPhone delle generazioni passate restano una scelta concreta per chi cerca un buon equilibrio tra spesa e prestazioni. Capire cosa distingue davvero un anno dall'altro aiuta a orientarsi tra offerte e usato senza pagare per funzioni che non servono.
I modelli di iPhone delle generazioni passate restano una scelta concreta per chi cerca un buon equilibrio tra spesa e prestazioni. Capire cosa distingue davvero un anno dall'altro aiuta a orientarsi tra offerte e usato senza pagare per funzioni che non servono.
Mattia Di Gennaro
Pubblicato il 18 giu 2026
iPhone 11, 12, 13 o 14: le differenze che contano davvero e quale conviene comprare oggi

I modelli iPhone 11, 12, 13 e 14 continuano a circolare in milioni di esemplari, sostenuti da prezzi calanti, affidabilità e un supporto software ancora garantito. Con la serie iPhone 17 ormai sul mercato, queste generazioni precedenti diventano l’opzione naturale per chi vuole spendere meno senza rinunciare a uno smartphone solido.

Le differenze tra un anno e l’altro, però, incidono sull’uso quotidiano più di quanto suggeriscano le schede tecniche, e conoscerle evita di pagare per caratteristiche superflue o, al contrario, di rinunciare a quelle che contano.

iPhone 11, 12, 13 o 14: le differenze

Il salto più evidente riguarda lo schermo. L’iPhone 11 monta un pannello LCD Liquid Retina da 6,1 pollici, adeguato per le attività di base ma meno nitido e brillante rispetto a quanto offerto dalle generazioni successive. Con l’iPhone 12 arriva la tecnologia OLED Super Retina XDR, che porta contrasti più marcati, maggiore efficienza e un corpo più sottile e leggero. I modelli 13 e 14 mantengono lo stesso tipo di display ma ne migliorano luminosità e resa cromatica, rendendo più piacevole guardare contenuti in HDR o usare il telefono sotto il sole.

iPhone 11, 12, 13 o 14: le differenze-melablog.it

Sul fronte del processore, l’iPhone 11 si affida al chip A13 Bionic, ancora valido per la maggior parte delle operazioni. Il 12 passa all’A14, con progressi nell’intelligenza artificiale e nei consumi, mentre 13 e 14 condividono l’A15, con la sola differenza di una GPU più potente sul modello più recente. Nella pratica gli iPhone 13 e 14 garantiscono fluidità in multitasking, giochi e montaggio multimediale, oltre a un numero maggiore di anni di aggiornamenti iOS assicurati.

Le fotocamere segnano l’altro spartiacque. L’iPhone 11 propone un sistema doppio da 12 MP con Modalità Notte e video in 4K, sufficiente per un utente poco esigente. Il 12 affina apertura ed elaborazione dell’immagine, il 13 introduce la stabilizzazione ottica con spostamento del sensore e la Modalità Cinema, mentre il 14 aggiunge il Photonic Engine per gli scatti in penombra e la Modalità Azione per video stabilizzati. Se la fotografia notturna o il video curato sono una priorità, i passaggi tra le generazioni si notano.

Anche l’autonomia cresce di pari passo: dall’iPhone 11, dignitoso ma non eccezionale, si arriva alle circa diciannove e venti ore di riproduzione video dei modelli 13 e 14. Va ricordato infine che l’iPhone 11 è l’ultimo privo di 5G: dal 12 in poi tutti includono questa connettività, oltre al Wi-Fi 6 e al sistema MagSafe per la ricarica wireless e gli accessori magnetici, mentre il 14 introduce funzioni di sicurezza come il Rilevamento incidenti.

Tradotto in consigli d’acquisto, l’iPhone 11 ha senso solo con un budget molto contenuto e senza necessità di 5G. Il 12 è la porta d’ingresso a OLED e rete di nuova generazione a buon prezzo. Il 13 resta il miglior compromesso tra autonomia, potenza e fotocamera, mentre il 14 si rivolge a chi vuole il meglio in ambito fotografico e di sicurezza, pur con uno scarto sottile rispetto al predecessore. In Italia, dove l’usato ricondizionato di questi modelli è molto diffuso, la scelta dipende soprattutto da quanto si è disposti a spendere per ciascuno di questi salti.

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