iOS 27, le nuove funzioni Apple che Android offre già da anni

Al centro ci sono Siri AI, più personalizzazione e nuovi servizi di sistema. Fin qui, tutto in linea con le attese. Il punto è un altro: molte funzioni presentate da Apple ricordano da vicino strumenti che su Android esistono già da anni. Il confronto è partito subito, come spesso accade dopo gli eventi di Cupertino. Da una parte l’integrazione curata dell’ecosistema Apple. Dall’altra la sensazione, abbastanza diffusa, che diverse idee siano tutt’altro che nuove per chi usa telefoni Google, Samsung, Honor o OnePlus.

iOS 27, Siri AI al centro: Apple rincorre sull’intelligenza artificiale

Il cuore di iOS 27 è l’intelligenza artificiale. Apple punta su una nuova versione di Siri AI, pensata per capire meglio ciò che accade sul telefono, recuperare informazioni e agire dentro le app installate. Alla WWDC 2026, Cupertino ha spiegato che l’assistente potrà aiutare l’utente in operazioni più pratiche: trasformare una prenotazione ricevuta in un promemoria, oppure collegare dati presenti in app diverse. È il terreno su cui Apple vuole recuperare terreno, dopo mesi di attesa e qualche critica sui ritardi di Apple Intelligence.

Il confronto, però, porta subito a Google. Funzioni simili si sono già viste su Android, per esempio sui Pixel con strumenti come Magic Cue, introdotto da Google sui modelli più recenti. E poi ci sono le suite dei produttori: Galaxy AI di Samsung, OnePlus AI, Motorola AI e Honor AI. Apple insiste su privacy, dati gestiti in locale e forte integrazione con l’iPhone. Ma, almeno al primo sguardo, l’impressione è che alcune novità arrivino con qualche anno di ritardo.

Liquid Glass e personalizzazione: il nuovo volto dell’iPhone

Tra le novità più evidenti di iOS 27 c’è Liquid Glass, il nuovo stile grafico scelto da Apple. Più trasparenze, più profondità, un aspetto più fluido per schermate, widget e controlli. L’azienda lo presenta come un passo avanti nell’interfaccia dell’iPhone, pensato per rendere più naturale il passaggio tra app, notifiche e menu. In pratica, l’utente potrà modificare alcuni elementi visivi, compreso un cursore per la trasparenza, così da regolare l’aspetto del telefono in base ai propri gusti.

Anche qui, però, la novità non arriva dal nulla. Alcuni produttori Android, tra cui Honor, offrono da tempo opzioni per ridurre o disattivare gli effetti di trasparenza, spesso nei menu di accessibilità o personalizzazione. Può sembrare un dettaglio, ma per molti utenti non lo è: scegliere quanto debba essere “leggera” o leggibile l’interfaccia, limitare gli effetti grafici, rendere più chiari finestre e widget. Apple porta ora questa possibilità dentro iOS 27, con il suo ordine e il suo stile. Il principio, però, è già conosciuto.

Un’altra parte di iOS 27 riguarda l’uso quotidiano dello smartphone: Messaggi, connessione e audio. Nell’app Messaggi arriverà l’indicatore “In fase di invio”, utile per capire quando un contenuto non è stato ancora recapitato. Una piccola informazione, quasi scontata per chi la usa ogni giorno su altre piattaforme, ma finora assente in questa forma sui dispositivi Apple. Su Android e nelle principali app di messaggistica, indicatori simili esistono da anni.

C’è poi il passaggio più fluido tra Wi-Fi e rete cellulare, pensato per evitare interruzioni quando la connessione di casa o dell’ufficio diventa instabile. Anche questa funzione è presente da tempo su molti smartphone Android, con nomi diversi a seconda del marchio. A completare il quadro arrivano gli equalizzatori personalizzati per AirPods, che permetteranno di regolare alti, bassi e altri parametri audio. Per chi arriva dal mondo Android non è una sorpresa: controlli di equalizzazione si trovano da oltre un decennio anche su telefoni economici. Apple, semmai, li porta ora dentro il proprio sistema in modo più integrato.

Password, Foto e automazioni AI: Apple arriva dopo Google

Il nuovo gestore password di iOS 27 potrà riconoscere credenziali compromesse e suggerire all’utente di cambiarle. È una funzione utile, soprattutto per la sicurezza, ma non è una novità assoluta. Google offre da anni controlli sulle password salvate e avvisi in caso di violazioni note. Secondo quanto mostrato alla WWDC 2026, Apple vuole rendere il passaggio più semplice e diretto dentro l’iPhone, evitando troppi passaggi e notifiche sparse. Una scelta coerente con il suo modo di lavorare, ma arrivata dopo altri concorrenti.

Anche la condivisione automatica degli album di gruppo nell’app Foto guarda a soluzioni già presenti nei servizi Google, dove album condivisi e riconoscimento dei volti aiutano da tempo a raccogliere immagini tra amici e familiari. Lo stesso vale per alcune automazioni AI, che con Siri AI dovrebbero trasformare messaggi, email e dati personali in azioni utili. Apple, in sostanza, non sembra voler presentare funzioni mai viste prima. Punta piuttosto a portarle dentro un ambiente più ordinato e controllato. Per molti utenti iPhone può bastare. Per chi usa Android da anni, invece, parecchie novità di iOS 27 hanno un’aria decisamente familiare.