Il tuo telefono ha una difesa nascosta contro i messaggi truffa, ma probabilmente è disattivata

La maggior parte degli utenti convive con un flusso costante di messaggi indesiderati senza sapere che sia iPhone sia Android nascondono nelle impostazioni un filtro pensato proprio per intercettarli. Il motivo per cui pochi lo usano è semplice: si tratta di una funzione disattivata per impostazione predefinita, che il telefono non propone durante la configurazione iniziale e che quindi resta sepolta nei menu.

Su iPhone lo strumento si chiama «Filtra mittenti sconosciuti» e si trova nelle impostazioni dell’app Messaggi. Una volta attivato, l’applicazione divide la casella in due schede distinte: una per i contatti conosciuti e una per i numeri che non figurano in rubrica. Tutti i messaggi provenienti da mittenti estranei vengono dirottati nella seconda scheda e, soprattutto, non generano notifiche. È un dettaglio decisivo, perché i truffatori contano esattamente sulla fretta e sull’urgenza per spingere la vittima a cliccare un link o a rispondere d’istinto: togliere la notifica significa spezzare quel meccanismo.

Come attivare il sistema anti truffa sul telefono

Su Android la logica è analoga e passa dall’app Google Messaggi. Toccando l’immagine del profilo in alto a destra si accede alle impostazioni, dove la voce «Protezione antispam» attiva il riconoscimento automatico dei messaggi sospetti, che vengono separati dalla conversazione principale e segnalati come probabile spam. Su alcuni modelli il sistema offre controlli aggiuntivi e migliora nel tempo man mano che gli utenti segnalano i testi fraudolenti.

C’è un motivo tecnico per cui questi filtri funzionano meglio del semplice blocco manuale dei numeri. Bloccare un singolo mittente è una battaglia persa in partenza, perché chi invia truffe cambia numero in continuazione: quello bloccato oggi viene rimpiazzato domani da un altro. Il filtro di sistema, invece, non ragiona sul singolo contatto ma sui comportamenti e sugli schemi tipici dello spam, riuscendo così a intercettare intere campagne anziché le singole utenze.

Nel contesto italiano la questione è particolarmente sentita, perché lo smishing, ossia il phishing veicolato via SMS, ha assunto forme sempre più credibili. I messaggi più diffusi imitano le comunicazioni dei corrieri per finte consegne in giacenza, gli avvisi di pagamento di pedaggi o multe, le notifiche di istituti di credito e perfino i solleciti che richiamano enti pubblici come l’INPS o l’identità digitale SPID. In tutti i casi l’obiettivo è lo stesso: portare l’utente a inserire dati personali o bancari su pagine clonate.

Oltre ad attivare il filtro integrato, resta utile segnalare i messaggi sospetti al proprio operatore telefonico, che dispone di sistemi per bloccare le campagne a monte, ed eventualmente affidarsi ad applicazioni di terze parti specializzate nel riconoscimento delle truffe. Nessuno di questi strumenti azzera del tutto il problema, ma la combinazione tra un filtro di sistema sempre attivo e un minimo di prudenza nel non toccare i link riduce drasticamente le probabilità di cadere nella rete.