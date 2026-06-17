È lo smartphone più venduto da gennaio e questo venerdì costerà meno di 130 euro su Amazon

Nella fascia economica del mercato mobile capita di rado che un singolo modello si imponga per mesi in cima alle vendite. Quando succede, di solito è perché il rapporto tra prezzo e dotazione ha trovato un equilibrio difficile da battere.
Nella fascia economica del mercato mobile capita di rado che un singolo modello si imponga per mesi in cima alle vendite. Quando succede, di solito è perché il rapporto tra prezzo e dotazione ha trovato un equilibrio difficile da battere.
Valentina Giungati
Pubblicato il 17 giu 2026
È lo smartphone più venduto da gennaio e questo venerdì costerà meno di 130 euro su Amazon

Il modello in questione è il Samsung Galaxy A16, che da inizio anno occupa con costanza il primo posto tra gli smartphone più venduti su Amazon e che in questi giorni scende sotto la soglia dei 130 euro. A confermare il gradimento c’è una valutazione media di 4,5 stelle su oltre cinquemila recensioni, un dato che per un dispositivo di fascia d’ingresso pesa quanto e più della scheda tecnica.

Proprio la scheda, però, aiuta a capire le ragioni del successo. Il pezzo forte è il display, un Super AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz: una combinazione che a questo prezzo non è affatto scontata, con neri profondi, colori saturi al punto giusto e una luminosità sufficiente per l’uso all’aperto.

Lo smartphone di Amazon sarà in super sconto

Il pannello, ampio e definito, consuma energia, ma Samsung ha bilanciato il conto inserendo una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 25 W, capace di portare lo smartphone a fine giornata e spesso oltre, fino a un paio di giorni di autonomia in un utilizzo non intensivo.

Lo smartphone di Amazon sarà in super sconto-melablog.it

Sul fronte delle prestazioni il processore MediaTek Helio G99, affiancato da 4 GB di RAM, non promette miracoli ma gestisce senza incertezze le attività quotidiane, dalla messaggistica alla navigazione fino allo streaming. Lo spazio di archiviazione da 128 GB è espandibile tramite microSD, un dettaglio che torna prezioso quando si conta di tenere il telefono per diversi anni. Sul retro trova posto un comparto a tre sensori, con un principale da 50 megapixel affiancato da un ultragrandangolo da 5 e da un sensore macro da 2 megapixel.

A fare la differenza, più ancora dei singoli componenti, è una scelta di Samsung sul lungo periodo: l’azienda garantisce sei anni di aggiornamenti di sicurezza su questo modello. Significa poter usare lo smartphone a lungo senza esporsi alle vulnerabilità che colpiscono i dispositivi abbandonati dal supporto software, un argomento che ridimensiona la distanza con telefoni ben più costosi.

Qualche cautela è doverosa al momento dell’acquisto. L’offerta riguarda in genere la versione internazionale in colorazione nera, venduta tramite lo store ufficiale Samsung, e le scorte tendono a esaurirsi rapidamente quando il prezzo scende così in basso. Conviene quindi verificare con attenzione il venditore e la disponibilità prima di procedere.

Per il mercato italiano il contesto rende il dato ancora più significativo. Da noi la fascia alta resta saldamente divisa tra Apple e Samsung, con la prima in testa per quota complessiva, ma è proprio nella fascia accessibile che il marchio coreano costruisce gran parte dei suoi volumi. Un Galaxy A16 sotto i 130 euro intercetta esattamente chi cerca uno smartphone affidabile senza inseguire le ultime ammiraglie, e in un periodo in cui i listini dei top di gamma continuano a salire, l’attrattiva di un’offerta del genere si spiega da sé.

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