È lo smartphone più venduto da gennaio e questo venerdì costerà meno di 130 euro su Amazon

Il modello in questione è il Samsung Galaxy A16, che da inizio anno occupa con costanza il primo posto tra gli smartphone più venduti su Amazon e che in questi giorni scende sotto la soglia dei 130 euro. A confermare il gradimento c’è una valutazione media di 4,5 stelle su oltre cinquemila recensioni, un dato che per un dispositivo di fascia d’ingresso pesa quanto e più della scheda tecnica.

Proprio la scheda, però, aiuta a capire le ragioni del successo. Il pezzo forte è il display, un Super AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz: una combinazione che a questo prezzo non è affatto scontata, con neri profondi, colori saturi al punto giusto e una luminosità sufficiente per l’uso all’aperto.

Lo smartphone di Amazon sarà in super sconto

Il pannello, ampio e definito, consuma energia, ma Samsung ha bilanciato il conto inserendo una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 25 W, capace di portare lo smartphone a fine giornata e spesso oltre, fino a un paio di giorni di autonomia in un utilizzo non intensivo.

Sul fronte delle prestazioni il processore MediaTek Helio G99, affiancato da 4 GB di RAM, non promette miracoli ma gestisce senza incertezze le attività quotidiane, dalla messaggistica alla navigazione fino allo streaming. Lo spazio di archiviazione da 128 GB è espandibile tramite microSD, un dettaglio che torna prezioso quando si conta di tenere il telefono per diversi anni. Sul retro trova posto un comparto a tre sensori, con un principale da 50 megapixel affiancato da un ultragrandangolo da 5 e da un sensore macro da 2 megapixel.

A fare la differenza, più ancora dei singoli componenti, è una scelta di Samsung sul lungo periodo: l’azienda garantisce sei anni di aggiornamenti di sicurezza su questo modello. Significa poter usare lo smartphone a lungo senza esporsi alle vulnerabilità che colpiscono i dispositivi abbandonati dal supporto software, un argomento che ridimensiona la distanza con telefoni ben più costosi.

Qualche cautela è doverosa al momento dell’acquisto. L’offerta riguarda in genere la versione internazionale in colorazione nera, venduta tramite lo store ufficiale Samsung, e le scorte tendono a esaurirsi rapidamente quando il prezzo scende così in basso. Conviene quindi verificare con attenzione il venditore e la disponibilità prima di procedere.

Per il mercato italiano il contesto rende il dato ancora più significativo. Da noi la fascia alta resta saldamente divisa tra Apple e Samsung, con la prima in testa per quota complessiva, ma è proprio nella fascia accessibile che il marchio coreano costruisce gran parte dei suoi volumi. Un Galaxy A16 sotto i 130 euro intercetta esattamente chi cerca uno smartphone affidabile senza inseguire le ultime ammiraglie, e in un periodo in cui i listini dei top di gamma continuano a salire, l’attrattiva di un’offerta del genere si spiega da sé.