Tutti i cavi USB-C sembrano uguali, ma non tutti svolgono la stessa funzione: come riconoscerli e fare la scelta giusta

Il connettore USB-C ha portato un’innegabile comodità: è piccolo, reversibile e ormai presente su smartphone, laptop, tablet, console e accessori di ogni tipo.

Proprio questa uniformità, però, ha creato un equivoco diffuso. Due cavi con la stessa spina possono comportarsi in modi completamente diversi, perché la forma indica soltanto il tipo di attacco, non ciò che il cavo è in grado di fare.

Come capire le differenze tra i cavi USB-C

Le differenze si giocano su tre piani. Il primo è la ricarica: un cavo USB-C di base eroga pochi watt, ma quelli compatibili con il protocollo Power Delivery arrivano a 100 watt, e i modelli più capaci fino a 240, abbastanza per alimentare un portatile.

Il secondo è la velocità di trasferimento dati, dove la forbice è enorme: si va da cavi limitati allo standard USB 2.0, fermo a 480 Mbps, fino a soluzioni che toccano 10, 20 o 40 Gbps. Il terzo è il video: solo alcuni cavi supportano l’uscita verso un monitor tramite la modalità DisplayPort, mentre altri non trasmettono alcun segnale d’immagine.

Il caso che genera più confusione è quello dei cavi Thunderbolt. Usano lo stesso identico connettore dell’USB-C, ma offrono prestazioni superiori, con 40 Gbps di banda e la possibilità di pilotare più schermi ad alta risoluzione. Un cavo Thunderbolt funziona anche in una porta USB-C normale, ma in quel caso si limita alle prestazioni inferiori dello standard di base. Per distinguerli, il segnale più affidabile è il piccolo simbolo a forma di fulmine stampato sul connettore, talvolta accompagnato da un numero che indica la generazione.

Il principio utile da tenere a mente è semplice: un cavo USB-C va considerato come un elenco di capacità, non come un accessorio generico e intercambiabile. È questo il motivo per cui un cavo carica il laptop ma non porta il segnale al monitor, un altro trasferisce file in fretta ma ricarica lentamente, e un terzo funziona con un disco esterno ma smette di collaborare appena entra in gioco uno schermo.

Per non sbagliare conviene cercare le indicazioni stampate sul cavo o sulla confezione, ossia il wattaggio supportato, la velocità in gigabit e l’eventuale compatibilità video. Quando mancano del tutto i riferimenti è spesso il segno di un prodotto economico e poco capace, e vale la pena verificare le specifiche del produttore. Allo stesso modo, va ricordato che anche la porta del dispositivo deve supportare la funzione desiderata: un cavo capace non basta se l’attacco a cui lo si collega non gestisce, per esempio, l’uscita video.

La questione riguarda da vicino anche il mercato europeo, dove l’USB-C è diventato lo standard imposto per legge come connettore comune per molti dispositivi. Con un parco cavi sempre più ampio in circolazione, la probabilità di mescolare modelli dalle capacità diverse aumenta, e con essa la frequenza di piccoli malfunzionamenti che hanno una causa banale ma difficile da individuare a colpo d’occhio.