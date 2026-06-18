Guarda cosa succede quando un truffatore acquista un laptop hackerato

L’idea alla base di queste dimostrazioni è semplice: predisporre un computer monitorato, lasciare che un truffatore vi acceda e registrare ogni sua azione. Il risultato è uno sguardo dall’interno su una meccanica che di solito resta invisibile alla vittima, e che mostra con chiarezza cosa accade nei minuti successivi a un accesso non autorizzato.

Il punto di partenza, nella stragrande maggioranza dei casi, è l’inganno. I truffatori si spacciano per il supporto tecnico di aziende note, Microsoft e Amazon su tutte, oppure per la banca, e contattano la potenziale vittima con una telefonata, un’email o una finestra pop-up che annuncia un’infezione inesistente. La leva è quasi sempre la stessa: creare un senso di urgenza e di paura sufficiente a scavalcare la diffidenza naturale. Una variante molto diffusa sfrutta finte fatture di rinnovo di un antivirus, con cifre pensate per spingere chi le riceve a chiamare il numero indicato per annullare l’addebito.

Truffatori nel mirino: cosa fanno veramente per colpirci

Una volta agganciata la persona, il passaggio successivo è far installare un programma di accesso remoto. Strumenti come TeamViewer, AnyDesk o UltraViewer sono perfettamente legittimi e usati ogni giorno per l’assistenza a distanza, ma nelle mani sbagliate diventano la chiave d’ingresso al computer altrui. È a questo punto che le registrazioni mostrano la parte più istruttiva.

Ottenuto il controllo, il truffatore tende a muoversi con metodo. Apre cartelle alla ricerca di documenti sensibili, password salvate e accessi ai servizi bancari, spesso mentre tiene la vittima al telefono per distrarla. In molti casi installa software nascosto, come keylogger o backdoor, che gli consentono di tornare in un secondo momento anche dopo la chiusura della sessione. C’è chi disattiva le protezioni di sicurezza per agire indisturbato e chi, nei casi più aggressivi, cambia le password e blocca l’utente fuori dal proprio sistema, per poi chiedere un pagamento.

Lo schema descritto è identico a quello che colpisce gli utenti italiani, dove le finte chiamate del “supporto Microsoft” e le email di rinnovo fasulle sono all’ordine del giorno. La difesa più efficace nasce dalla consapevolezza di una regola di fondo: le aziende serie non contattano i clienti a sorpresa per segnalare virus né chiedono di installare programmi di controllo remoto. Qualsiasi richiesta in tal senso, soprattutto se accompagnata da urgenza, è di per sé un segnale d’allarme.

Per chi si rende conto troppo tardi di aver concesso l’accesso, le contromisure immediate sono scollegare il dispositivo da internet per interrompere il controllo esterno, cambiare le password da un altro apparecchio, eseguire una scansione completa con un antivirus affidabile e contattare la propria banca se sono stati esposti dati finanziari. Vedere all’opera un truffatore, in fondo, serve proprio a riconoscerne le mosse prima che sia il proprio computer a finire sotto controllo.