Prima di mandare i messaggi dallo smartphone c'è un'impostazione che andrebbe modificata

Prima di mandare messaggi dallo smartphone Android, vale la pena dare un’occhiata a una voce nelle impostazioni di Google Messages.

Si chiama Expressive animations e, in alcuni casi, fa partire effetti automatici nelle chat. Animazioni pensate per rendere le conversazioni più vivaci, certo. Ma non tutti le apprezzano: possono spezzare il ritmo, distrarre e trasformare un messaggio normale in qualcosa di fin troppo vistoso.

Expressive animations: cosa sono e quando partono nelle chat

Le Expressive animations sono effetti grafici che compaiono in Google Messages quando l’app riconosce certe parole, frasi o reazioni con emoji dentro una conversazione. Google le ha introdotte nel 2023 per dare più movimento ai messaggi, soprattutto nelle chat basate su RCS, lo standard ormai sempre più centrale su Android, anche dopo il progressivo ridimensionamento di Samsung Messages.

In pratica, se si scrivono frasi come “Happy Birthday”, “Congrats”, “Sweet dreams” o alcune risate ripetute, l’app può far partire un’animazione a schermo intero. La vede chi manda il messaggio e la vede anche chi lo riceve. Per qualche secondo la chat si ferma. L’idea è aggiungere un po’ di espressività, ma per chi usa l’app per lavoro, comunicazioni rapide o scambi quotidiani, l’effetto può risultare più fastidioso che utile.

Perché molti utenti le trovano invasive nelle conversazioni quotidiane

Il nodo è semplice: le animazioni automatiche sono attive di default e non chiedono conferma prima di partire. Così una frase scritta al volo, magari in un gruppo o in una chat di servizio, può diventare un effetto grafico non richiesto.

Le segnalazioni più frequenti riguardano le animazioni legate alle risate e alle reazioni con emoji, che possono comparire più volte nella stessa conversazione. “Carine la prima volta, poi stancano”: è il commento che torna spesso nelle discussioni online dedicate ad Android. Google, in passato, aveva già fatto un passo indietro togliendo gli effetti collegati a espressioni molto comuni come “I love you” e “Sounds good”, dopo le critiche ricevute. Il confronto con iMessage di Apple resta inevitabile: anche lì ci sono effetti speciali, ma è l’utente a sceglierli manualmente, tenendo premuto il tasto di invio. Su Google Messages, invece, il meccanismo è meno evidente. Ed è proprio questo a creare fastidio.

Come disattivarle e riportare Google Messages a una chat più pulita

Disattivare le Expressive animations su Google Messages richiede pochi passaggi e può rendere le conversazioni più sobrie, soprattutto per chi non vuole effetti a schermo intero. Basta aprire Google Messages, toccare l’immagine del proprio account Google in alto, entrare nelle Impostazioni dell’app e cercare la voce “Mostra animazioni espressive” oppure, nei menu in inglese, “Show expressive animations”. A quel punto è sufficiente spegnere l’interruttore.

Da quel momento le chat tornano a funzionare in modo più tradizionale: niente animazioni automatiche quando si scrivono parole chiave e niente effetti aggiuntivi sulle reazioni con emoji. La modifica non tocca le funzioni principali dell’app, come i messaggi RCS, l’invio di foto e video in qualità più alta, la protezione dallo spam e, nelle chat compatibili, la crittografia end-to-end. Cambia solo il modo in cui la conversazione appare sullo schermo. Per molti utenti, soprattutto ora che Google Messages è destinata a diventare l’app predefinita su buona parte degli smartphone Android, è una piccola impostazione da sistemare subito. Prima ancora di mandare il prossimo messaggio.