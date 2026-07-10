Le mie cuffie Bluetooth suonano alla grande dopo aver aggirato l'impostazione del volume difettosa di Android

Un utente Android ha cambiato cuffie, dai Google Pixel Buds Pro 2 alle Creative Zen Air, e si è trovato davanti a un problema fastidioso: volume troppo basso, anche con lo smartphone al massimo.

La soluzione, però, era nascosta nelle impostazioni del telefono. Disattivando il volume assoluto di Android, cioè il sistema che lega insieme il volume del telefono e quello degli auricolari Bluetooth, l’audio è salito in modo netto.

Volume unico su Android: perché gli auricolari Bluetooth possono suonare piano

Il caso è familiare a molti: si indossano gli auricolari Bluetooth, si alza tutto il volume dello smartphone Android, ma l’audio resta debole. È successo con le Creative Zen Air, soprattutto in luoghi rumorosi. Con i Pixel Buds Pro 2, invece, il problema era quasi opposto: suonavano spesso fin troppo forte.

Di mezzo c’è una funzione di Android chiamata volume assoluto. Serve a comandare con un solo cursore sia il telefono sia le cuffie. Comodo, certo. Ma non sempre funziona come dovrebbe. Ogni modello di auricolari gestisce il volume massimo a modo suo: alcuni spingono di più, altri si fermano prima. Così può capitare di avere il telefono al massimo e, nonostante questo, un ascolto ancora troppo basso.

Volume assoluto: dove si disattiva nelle opzioni sviluppatore

La modifica passa dalle opzioni sviluppatore Android, un menu nascosto nelle impostazioni del sistema. Per attivarlo bisogna aprire Impostazioni, entrare in Informazioni sul telefono e toccare sette volte Numero build, fino alla comparsa del messaggio di conferma.

A quel punto si torna in Sistema, si entra in Opzioni sviluppatore e si cerca la voce Disattiva volume assoluto. Una volta attivata, Android smette di trattare il volume dello smartphone e quello degli auricolari come un unico comando.

Il controllo dal telefono non sparisce: gli speaker e molti accessori Bluetooth continuano a rispondere normalmente ai tasti volume. Cambia però il modo in cui viene gestito l’audio. In pratica, si può mettere al massimo il volume multimediale Android e poi regolare a parte quello degli auricolari wireless, se il modello lo permette. Una soluzione semplice, ma da usare con buon senso: volumi troppo alti, soprattutto per molto tempo, possono affaticare l’udito.

Il test: più decibel e volume separato tra telefono e cuffie

La prova è stata fatta avvicinando gli auricolari Bluetooth al microfono dello smartphone e riproducendo lo stesso brano in due situazioni diverse. Con il volume assoluto Android attivo e il telefono al massimo, il picco rilevato è stato di 51,4 decibel, con una media di 44,7 decibel.

Dopo aver disattivato l’opzione e alzato anche il volume degli auricolari, il picco è salito a 60,2 decibel, con una media di 50,7 decibel. Un aumento vicino al 20%, avvertibile già a orecchio secondo la prova.

Il vantaggio non riguarda solo la potenza. Separare i controlli rende più semplice passare dalla musica in cuffia a un podcast ascoltato dallo speaker del telefono, senza dover sistemare ogni volta gli stessi livelli. Non è una soluzione valida per tutti, perché ogni marca gestisce il Bluetooth audio in modo diverso. Ma per chi usa Android e trova gli auricolari troppo bassi, questa impostazione nascosta può davvero cambiare l’ascolto.