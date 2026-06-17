Foglio di alluminio sotto, moneta sopra: così a costo zero trasformi il vecchio Modem in una scheggia per il Wi-Fi

Partiamo dalla moneta, perché è la parte del trucco che genera più curiosità e meno risultati. L’idea di appoggiare una monetina sopra il router per stabilizzare o velocizzare la connessione non trova alcun riscontro tecnico. Gli specialisti di reti sono concordi: un oggetto metallico di quelle dimensioni, posato sulla scocca, non modifica in modo apprezzabile la propagazione delle onde e, nel peggiore dei casi, può solo introdurre microinterferenze. Insomma, la moneta resta una leggenda metropolitana travestita da consiglio tecnologico.

Diverso il discorso per il foglio di alluminio, dove un principio fisico reale esiste davvero. Le onde Wi-Fi sono onde radio, e il metallo le riflette parzialmente: piegando un foglio di alluminio in forma curva e posizionandolo dietro le antenne, si crea una sorta di riflettore parabolico artigianale. Il risultato è che parte del segnale, invece di disperdersi in tutte le direzioni, viene rilanciato verso un’area precisa della casa. Chi tiene il router addossato a una parete esterna può così convogliare la copertura verso l’interno, guadagnando qualche tacca nella stanza che conta.

Il trucco per trasformare il Modem in una scheggia

Il rovescio della medaglia è inevitabile e va detto con chiarezza. Concentrare il segnale in una direzione significa sottrarlo alle altre: la stanza servita migliora, quelle alle spalle del riflettore peggiorano. Si tratta quindi di una soluzione mirata, adatta a case con una geometria particolare, non di una bacchetta magica che aumenta la potenza complessiva del dispositivo. La differenza rispetto a un riflettore professionale, calcolato con curve matematiche precise, è notevole: il fai-da-te produce riflessioni imprevedibili, che a volte si sommano e a volte si annullano.

C’è poi un’avvertenza pratica da non trascurare. L’alluminio non va mai appoggiato sopra le griglie di ventilazione del router, perché ostruire le feritoie significa favorire il surriscaldamento dell’apparecchio, con conseguenze ben più gravi di qualche megabit perso. Per lo stesso motivo, accumulare oggetti sopra il modem, monetine comprese, è una pratica da evitare.

Prima di affidarsi alla stagnola conviene comunque agire sulle variabili che davvero contano. La posizione del router resta la più importante: collocarlo in un punto centrale ed elevato dell’abitazione, lontano da muri spessi, mobili ingombranti, specchi ed elettrodomestici, produce miglioramenti molto più consistenti di qualsiasi riflettore casalingo. Un riavvio periodico aiuta a liberare la memoria del dispositivo, mentre la sostituzione di un modem datato con un modello recente, magari abbinato a un sistema mesh, è la strada più efficace quando l’appartamento è grande o disposto su più livelli.

In un Paese come l’Italia, dove la diffusione della fibra convive ancora con muri portanti spessi e planimetrie articolate, il problema della copertura è tutt’altro che teorico. Il foglio di alluminio può rappresentare un esperimento gratuito e innocuo per tamponare un angolo morto, a patto di sapere esattamente cosa aspettarsi: un ritocco di direzione, non un salto di prestazioni.