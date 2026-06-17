Perché la maggior parte delle persone usa l'HDMI sulla TV quando il cavo DISPLAYPORT è superiore e costa meno

Il confronto tecnico, almeno sui numeri di targa, pende a favore del DisplayPort. La versione 2.1a arriva a gestire una banda di 80 Gbps, contro i 48 Gbps dell’HDMI 2.1b oggi montato sulla maggior parte dei televisori. Non solo: il DisplayPort ha avuto un vantaggio cronologico, supportando il 4K a 120 Hz già dal 2014 con la revisione 1.3, quando l’HDMI era ancora indietro. A questo si aggiungono dettagli pratici apprezzati da chi lavora al computer, come il gancio di sicurezza che blocca il cavo nella presa e la possibilità di collegare più monitor in cascata.

Eppure, nonostante questa superiorità sulla carta, è praticamente impossibile trovare un ingresso DisplayPort su uno smart TV. Il motivo principale ha poco a che fare con la tecnica e molto con l’inerzia del mercato.

Perché usiamo tutti l’HDMI ma non DisplayPort

L’HDMI è arrivato per primo, all’inizio degli anni Duemila, quando le televisioni stavano abbandonando i tubi catodici per i pannelli piatti. A fondare lo standard furono colossi del settore come Sony, Panasonic, Toshiba e Hitachi, e il consorzio che ne gestisce le specifiche conta oggi oltre ottanta aziende. Un radicamento di questa portata non si scalfisce con qualche gigabit in più.

C’è poi la questione dei costi, che pesa parecchio sulle scelte dei produttori. Implementare l’HDMI comporta il pagamento di royalty, mentre il DisplayPort è sostanzialmente esente da licenze: è proprio questa la ragione per cui i computer, dove i margini sono risicati e la concorrenza feroce, tendono a privilegiarlo. Per un televisore, però, aggiungere un secondo tipo di ingresso significherebbe nuovi chip, nuovi controller e una complessità che il mercato non chiede. L’utente medio collega alla TV una console, un decoder o una soundbar, tutti dispositivi nati con uscita HDMI: introdurre il DisplayPort non risolverebbe alcun problema reale.

Va inoltre ridimensionato il presunto divario prestazionale. Per quanto il DisplayPort vanti più banda, l’HDMI 2.1b copre già senza affanni le esigenze del salotto: 4K a 120 Hz, frequenza di aggiornamento variabile e supporto agli standard HDR più diffusi, dal Dolby Vision all’HDR10+. Il margine in più del DisplayPort si tradurrebbe in vantaggi concreti solo su scenari di nicchia, come l’8K a 60 Hz, per i quali la domanda degli utenti è oggi vicina allo zero. E quando l’8K casalingo diventerà davvero diffuso, sarà probabilmente già pronto l’HDMI 2.2 a colmare il distacco.

Per chi in Italia usa il televisore anche come schermo del PC, magari per giocare dal divano o lavorare su un pannello da sessanta pollici, la conseguenza è semplice: l’HDMI 2.1 resta l’unica strada universalmente supportata, e gli adattatori da DisplayPort a HDMI restano la soluzione di ripiego quando la scheda video offre solo la prima uscita. Le rare eccezioni si trovano in alcuni monitor da gaming di grande formato, che però non sono televisori veri e propri: privi di sintonizzatore e di sistema smart, abitano una zona grigia tra le due categorie.